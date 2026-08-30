Reglas de exención de la NFL: los Chicago Bears ocupan el puesto 25

Los 32 equipos de la NFL dejarán ir a más de mil jugadores cuando finalice la pretemporada de 2026, ya que todos reducirán sus listas de 90 hombres fuera de temporada a 53 jugadores activos para la temporada regular. Esa fecha límite es el domingo a las 5:00 pm (CT), pero los equipos no están esperando hasta notificar a sus jugadores. Los Chicago Bears y Tennessee Titans fueron los dos últimos equipos que jugaron esta pretemporada, por lo que algunos de los otros clubes ya han comenzado a hacer movimientos. Seguramente nos enteraremos de que algunos Bears serán despedidos por la mañana, y cuando lo hagan, puede mantenerse al tanto de todas las transacciones en nuestro rastreador aquí mismo.

Los Bears esperan conseguir la combinación adecuada de jugadores que les ayude a repetir como campeones divisionales por primera vez desde las temporadas 2005 y 2006. Nuestros socios en FanDuel Sportsbook tienen a los Bears con las terceras mejores probabilidades de ganar la NFC Norte con +330.

Pero antes de llegar allí, tienen que realizar muchas transacciones para prepararse para la Semana 1, y eso comienza con el día de reducción. Los jugadores liberados en la Liga se convierten en agentes libres callejeros y pueden firmar con cualquier equipo, pero los jugadores liberados deben pasar por waivers.

Los veteranos adquiridos son jugadores con cuatro o más temporadas acreditadas de experiencia en la NFL y, cuando son liberados, no están sujetos a exenciones. Pueden negociar inmediatamente con los equipos. La NFLPA define una temporada acreditada como estar en la lista activa, inactiva, de reserva de lesionados o PUP durante tres o más juegos de la NFL de temporada regular o postemporada, o si un jugador es dado de baja lesionado y recibe un acuerdo o queja por lesión por el equivalente a 3 o más juegos de temporada regular.

Los jugadores con menos de cuatro temporadas acreditadas quedan exentos y sujetos a exenciones. Si estos jugadores no son reclamados, son libres de negociar con los equipos como agentes libres o para un trabajo en el equipo de práctica.

¿Cuándo es la fecha límite para la exención?

Después de que los 32 equipos presenten sus transacciones con la NFL (antes de las 5 p.m. (CT) del domingo), tendrán hasta el mediodía (CT) del 31 de agosto para presentar sus reclamos. La Liga revisará esos reclamos y luego anunciará cuáles tuvieron éxito. Un jugador reclamado necesitará un movimiento de plantilla correspondiente para hacer espacio en la plantilla. Ese jugador, si es liberado, estará en waivers al día siguiente.

Una vez que se anuncien esas transacciones, los equipos pueden comenzar oficialmente a llenar sus equipos de práctica de 16 hombres con jugadores no reclamados o agentes libres callejeros.

¿Cuál es la orden de exención actual?

Es el orden del Draft de la NFL del año pasado antes de los cambios.

Asaltantes de Las Vegas Jets de Nueva York Cardenales de Arizona Titanes de Tennessee Gigantes de Nueva York marrones de cleveland Comandantes de Washington Santos de Nueva Orleans Jefes de Kansas City Bengals de Cincinnati Delfines de Miami vaqueros de dallas Halcones de Atlanta Cuervos de Baltimore Bucaneros de la Bahía de Tampa Potros de Indianápolis Leones de Detroit Vikingos de Minnesota panteras de carolina Empacadores de Green Bay Acereros de Pittsburgh Cargadores de Los Ángeles Águilas de Filadelfia jaguares de jacksonville Osos de chicago billetes de búfalo San Francisco 49ers Tejanos de Houston Rams de Los Ángeles Broncos de Denver Patriotas de Nueva Inglaterra Halcones Marinos de Seattle

Esta orden de exención permanecerá así durante las primeras tres semanas de la temporada; después de eso, pasará del peor al primero según la clasificación actual de los equipos cada semana posterior.

¿Cuántos jugadores puede reclamar un equipo?

En realidad, no hay límite, ya que técnicamente, los Raiders podrían reclamar 53 nuevos jugadores. Eso nunca sucederá, pero cada equipo enumera a quién quiere y el proceso de exenciones en orden. Entonces los Raiders obtendrán todos los jugadores que reclaman. Si queda alguien en la lista de los Jets, se lo otorgarán. Si todos los Cardenales enumerados se han ido, las exenciones pasan a los Titanes, y esto continúa a través de los 32 equipos.