India lleva la delegación empresarial más grande de su historia a Argentina; profundizará la cooperación en 5G, el espacio y la aviación – CNBC TV18

El Secretario de Comercio, Rajesh Agrawal, encabezó la primera y más grande delegación empresarial india en Argentina para interactuar con la comunidad empresarial argentina. La delegación estuvo compuesta por más de 25 líderes empresariales, incluidos representantes de UPL, Kirloskar y Aditya Birla Group.

Ambos países celebraron la cuarta reunión del Comité Conjunto de Comercio (JTC) India-Argentina el 24 de agosto de 2026, en el Palacio San Martín de Buenos Aires para revisar los avances en la hoja de ruta acordada durante la visita del primer ministro Narendra Modi a Argentina en 2025.

La delegación india estuvo encabezada por el Secretario de Comercio, Rajesh Agrawal, mientras que la delegación argentina estuvo encabezada por el Secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Embajador Fernando Brun, para reafirmar su compromiso de profundizar aún más la asociación estratégica y económica.



El comercio bilateral India-Argentina superó los 6.500 millones de dólares en 2025, habiendo registrado un crecimiento anual de más del 17%. India se ha convertido en el quinto socio comercial de Argentina.

El Ministerio de Comercio de la India ha observado “un potencial significativo para una mayor expansión y diversificación de la cesta comercial bilateral”.

Dijo que “se espera que los actuales esfuerzos de Argentina para facilitar el comercio exterior, reducir las barreras no arancelarias y promover la inversión apoyen una mayor participación de las empresas indias en el mercado argentino”, y ambas partes enfatizaron la importancia de garantizar una mayor reciprocidad y un marco más equilibrado de oportunidades para las empresas a medida que se expande la asociación económica.

Se identificaron áreas emergentes de cooperación, incluida la aviación, la tecnología espacial, las telecomunicaciones y los servicios digitales, como áreas que ofrecen más oportunidades para ambos países, particularmente en 5G, inteligencia artificial e infraestructura digital.

El Acuerdo Comercial Preferencial India-MERCOSUR también sigue siendo una vía importante para ampliar el acceso a los mercados y fortalecer la integración económica.

Se espera que los avances en los Términos de Referencia, junto con la adopción de certificados de origen digitales, faciliten el comercio y hagan que el comercio transfronterizo sea más eficiente para las empresas.

A la JTC le siguió una reunión con el Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, Pablo Quirno, junto con representantes de las cámaras industriales del G6 para conocer las opiniones de la comunidad empresarial argentina sobre las oportunidades dentro de la relación económica.

El secretario de Comercio, Rajesh Agrawal, también se reunió con el secretario nacional de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, para revisar la hoja de ruta sobre cebollas, cítricos, lácteos, nueces, uvas y plátanos.

También se reunió con el Secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, para discutir las barreras no arancelarias y el reconocimiento regulatorio de los productos farmacéuticos indios.

Agrawal también se reunió con la Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, Adriana Baravalle, junto con Josefina Pérez de la CONAE y Jimena Schiaffino, Directora del Sector Nuclear y Espacial, para discutir la cooperación espacial y nuclear, incluida una propuesta de reunión ISRO-CONAE.

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