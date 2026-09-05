Laurent Vanton, 20 años de rally: “Si quieres tocar la luna, puedes caer en las estrellas”

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En resumen En breve: veinte años de rallyes, unas treinta temporadas de pasión y un título de subcampeón del Trofeo Bélgica 2WD en 2023: Ã 43 años, Laurent Vantón ahora conduce “a la carta”, lleva a los entusiastas al asiento correcto y acaba de probar el circuito como gerente de equipo de la Copa Diversión 25 Horas. Entrevista.

Laurent Vanton y su copiloto, la actriz Emy Ninin-Firre: «Ella es el primer virus». © Laurent Vanton

Empezó acompañando a un amigo de la infancia en las especiales. Veinte años después, Laurent Vantón ha desgastado un Corsa, un Saxo, un Subaru, un Porsche, un C2… y hoy conduce un Renault Clio que fue a buscar a Italia. Entre dos rallyes, presentó a los entusiastas el asiento del copiloto, tomó el volante en la Fun Cup y se encontró a sí mismo gerente de equipo Ã Spa-Francorchamps. Marc Watrin Lo conocí para info-lux.

Para empezar, ¿puedes presentarte en unas pocas palabras?

Hola, mi nombre es Laurent Vanton, tengo 43 años, estoy casado y tengo 2 hijos. Una hija de 19 años y un hijo de 16 años.

La aventura comenzó con mi mejor amigo de la infancia, Laurent Firre, quien me introdujo en su pasión por el automovilismo, pero especialmente por los rallyes.

Ha jugado toda su carrera en el campeonato belga. ¿Qué te hizo querer permanecer fiel a él?

No sólo hice rondas del Campeonato de Bélgica, también hice rallies más pequeños como cortos o sprints. La ventaja en Bélgica, además de la proximidad, es que hay VAS, ASAF y mítines nacionales… donde encontramos todos los niveles.

Fue subcampeón de Bélgica en el Trofeo 2WD en 2023. ¿Qué recuerdos tiene de esta temporada?

Tengo un recuerdo maravilloso de ello, una gran experiencia de correr todo el Campeonato y terminar con un resultado magnífico. Algunas eliminatorias fueron muy disputadas hasta la última etapa, a veces por décimas de segundo.

Muchos encuentros fantásticos, muchos avances y una gran solidaridad entre los pilotos.

â€œAlgunas rondas estuvieron muy reñidas hasta la última etapa, a veces por décimas de segundo. » © Jérôme Deskeuvre

A lo largo de los años, has conducido muchos coches. ¿Hay alguno que te haya llamado especialmente la atención y por qué?

¡Había más de uno! Cada uno me dejó huella a su manera. el 1re Corsa, porque fue MI primer coche de rally; el Corsa B por el dinero que me costó; el Saxo por su fiabilidad; el Subaru me dio una buena fractura lumbar (esa marca); el Porsche por su potencia, finalmente cuando puedes arrancar ðŸ˜Š; el C2 por el maravilloso equipo de apoyo que hay (gracias abuelo); y finalmente este, mi Clio: tuve que buscarlo lejos (en Italia), pero definitivamente valió la pena.

El rally ha evolucionado enormemente en veinte años. ¿Cuáles crees que son las mayores diferencias entre tus inicios y la actualidad?

De hecho, las cosas han cambiado: los coches han evolucionado, las normas se han vuelto más estrictas y también la seguridad. Por mi parte, la reflexión ha sustituido al entusiasmo, pero eso, por supuesto, se debe a la edad.

Desde hace dos temporadas conduces más por placer y ofreces a los aficionados la oportunidad de vivir un rally desde el asiento derecho. ¿Por qué esta elección?

Tras la pérdida de mi copiloto asignado, quería cambiar mi perspectiva y decirme a mí mismo que iba a correr los rallyes que me gustaban y complacer a las personas que quisieran hacer un pequeño rally para que lo intentaran. Así fue también como conocí a mi nueva copiloto asignada: “ella contrajo el virus”. Pero ojo: ¡a divertirte, pero siempre con espíritu competitivo!

“Dentro de unos momentos embarcaremos y partiremos.» © Laurent Vanton

¿Cuál es la reacción de las personas que descubren el rally junto a ti? ¿Tienes alguna anécdota memorable?

Puedo ? Algunos “¡Oh, carajo!”, “Por cierto, desde fuera parece más lento”, pero también muchas sonrisas y “GRACIAS”.

Ya habíamos hecho un rally sprint hace 15 años, cuando nuestros hijos eran pequeños, porque mi sueño era correr con mi esposa. Ella lo agradeció, pero consideró que el riesgo era demasiado grande dada la edad de los niños. Ahora que han crecido y están haciendo las cosas por su cuenta, queríamos volver a intentar la experiencia.

Lástima que solo duró 2 especiales… (mi esposa no, el auto).

¿Es más difícil confiar en tu esposa que en un copiloto experimentado, o por el contrario fortalece el vínculo?

Fue un rally pequeño, conocía el 80% de las líneas. Nunca llevaré copilotos sin experiencia en grandes rallyes.

Veinte años de movilización y todavía las mismas ganas de atacar. © Jérôme Deskeuvre

Recientemente descubriste el circuito durante un Fun Cup Track Day. ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones?

Realmente lo pasé genial: el auto, la conducción. Una experiencia increíble gracias a mi excelente maestro, Quentin Laruelle. Pero no estoy seguro de estar hecho para el circuito.

¿En qué se diferencia la conducción en circuito de los rallyes? ¿Qué te sorprendió más?

El mundo en la pista… Están por todas partes: delante, detrás, a la izquierda, a la derecha…

También ocupó el cargo de director del equipo durante las últimas 25 Horas de Fun Cup en Spa-Francorchamps. ¿Qué aprendiste de esta experiencia?

Un montón de pequeñas técnicas que podrían ayudarme si mi hijo quiere empezar, y también la falta de sueño… Es un papel terriblemente exigente, donde la concentración debe ser óptima durante todo el calvario.

Pasar del puesto de conductor a un rol de gestión, ¿es esta otra forma de vivir la competencia?

Totalmente, incluso si, como conductor, entendemos quién conduce.

Director de equipo en las 25 Horas Fun Cup de Spa-Francorchamps: “un papel tremendamente exigente”. © Wapict

Hoy estás pensando en adquirir una Fun Cup. ¿Algún avance en este proyecto?

Cargando proyecto…

¿Cuál es el objetivo de tal proyecto?

Es un proyecto que será para mi hijo, así que tengo un poco de tiempo libre.

Si este proyecto se hace realidad, ¿seguirá participando en algunas manifestaciones?

Eso es seguro, porque es MI PASIÓN y amo muchísimo a mi DARLING (mi Clio).

Con todo lo vivido, ¿cómo ve hoy su carrera deportiva?

El deporte es importante para el fitness, e incluso en los deportes de motor. El talento vale mucho, pero el dinero aún más… Hay que tener factores de suerte que intervienen de vez en cuando, pero hay que creer en los sueños. Si quieres tocar la luna, puedes caer en las estrellas, ¿verdad?

¿Qué consejo le darías a un joven piloto que sueña con iniciarse en los rallyes?

Recibe buenos consejos y escucha a tus mayores… Luego, ¡déjalo a un lado y cree en tu talento!

Para concluir, ¿cuáles son vuestros objetivos y deseos para los próximos años?

Algo en qué pensar… No: espero estar en la salida del Rallye de Wallonie cada año, y durante varios años más. Por lo demás será un poco a la carta.

Y luego quién sabe: mi hijo a mi derecha, y luego la continuación lógica, yo a su derecha (ahí, no estoy preparado ðŸ˜Š).

Resumen Preguntas frecuentes Lea también Tu diagnostico

Preguntas frecuentes

¿Quién es Laurent Vanton?

Piloto de rallyes belga de 43 años, comprometido desde hace más de veinte años, principalmente en Bélgica. el era Subcampeón belga de Trofeo 2WD en 2023.

¿Qué coches conducía?

Un Opel Corsa, luego un Corsa B, un Citroën Saxo, un Subaru, un Porsche, un Citroën C2 y hoy un Renault Clioachetée en Italia.

¿Podemos hacer un mitin junto a él?

Desde hace dos temporadas, ofrece a los aficionados la posibilidad de descubrir los rallyes desde el asiento derecho, en pequeñas pruebas. Precisa no llevar nunca un copiloto sin experiencia en grandes eventos.

¿Qué aprendió de su rol como director del equipo?

Un papel “terriblemente exigente”, donde la concentración debe ser óptima durante todo el evento y donde la falta de sueño cuenta tanto como la técnica.

¿Cuáles son sus proyectos?

Adquirir un Copa Divertidaun proyecto destinado a su hijo, sin dejar de competir en rallies -empezando por el Rally de Valonia.

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Entrevista: Marc Watrin pour info-lux, agosto de 2026. Fotos: © Laurent Vanton, © JérÃ́me Deskeuvre y © Wapict.

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