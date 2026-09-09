Golf: el fabricante Callaway abandona Good Good tras una publicidad escandalosa

El fabricante estadounidense puso fin a su colaboración con la plataforma de contenidos de golf Good Good tras la polémica suscitada por un anuncio considerado sexista, en el que un jugador era empujado violentamente al suelo.

El fabricante de equipos de golf Callaway anunció el jueves la terminación inmediata de su asociación con Good Good Golf, una plataforma en línea detrás de un controvertido anuncio que muestra a un golfista empujando violentamente a una mujer al suelo.

La polémica, que provocó una fuerte indignación en las redes sociales, derivó en llamados a boicotear los productos Callaway. La firma posee más del 8% del mercado mundial de equipos de golf, lo que la convierte en uno de los principales actores del sector junto a Titleist y TaylorMade. El video, publicado en línea la semana anterior antes de ser eliminado, muestra a Garrett Clark, cofundador de Good Good Golf, derribando al jugador profesional Alexis Miestowski cuando intenta golpear a su driver. Después de haberla empujado, le dijo en tono amenazador: â€œno toques a mi nuevo conductorâ€.

Saltar el anuncio

Callaway también anunció medidas disciplinarias internas y dijo que había donado 1 millón de dólares a organizaciones comprometidas con la prevención de la violencia contra las mujeres. Good Good Golf, originalmente un canal de YouTube que se convirtió en una marca de productos, rápidamente se disculpó y reconoció que el video no reflejaba los valores de la marca.

Sin embargo, la controversia continuó. Luego, el PGA Tour dijo que Good Good Golf ya no sería el patrocinador principal de un torneo programado para Austin, Texas, en noviembre. Por su parte, Golf Channel anunció que ponía fin anticipadamente a un reality show coproducido con Good Good Golf, luego de que un patrocinador solicitara la eliminación de su imagen del programa.