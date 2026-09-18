Según se informa, el Celtic está cerca de fichar a Joel van den Berg del PSV Eindhoven, pero ellos y los Rangers parecen haber perdido otros objetivos mientras el Dundee United considera otra oferta por Brad Spencer de Falkirk.

A céltico La delegación está en Holanda para discutir la adquisición del mediocampista Joel van den Berg, y el joven de 19 años está abierto a una transferencia y aún no se ha convertido en un titular del primer equipo con PSV-Eindoven. (VI, externo)

PSV-Eindhoven parecen dispuestos a vender a Joel van den Berg a céltico después de que el centrocampista fuera retirado del Jong PSV para el partido de segunda división contra el RKC Waalwijk el viernes, según el periodista holandés Rik Elfrink. (Tiempos de Glasgow, externo)

Hajduk Split El entrenador González García ha confirmado céltico objetivo Niko Sigur ha jugado su último partido con el club, pero aunque el centrocampista de 22 años está interesado en unirse a la Liga de Campeones de Escocia, se enfrentan a la competencia de Genk y Tolosa. (El Nacional, externo)

Partizán de Belgrado El presidente Rasim Ljajic dice que rechazaron una oferta de céltico para el mediapunta Ognjen Ugresic porque ya habían dado su palabra a PAOK vender al joven de 20 años por 400.000 libras menos de lo que ofrecieron los campeones escoceses. (Mozzart Deporte, externo)

céltico se perderán a Ermin Mahmic, y el medio turco Sport Klub informó que el joven de 21 años Liberec eslava El mediocampista acordó una transferencia de £ 4,3 millones al recién ascendido club Super Lig. Coro. (Tiempos de Glasgow, externo)