Audio de la BBC | Escocia al aire libre | Quines surfistas, girasoles y águilas marinas

Mark se encuentra con otro de los finalistas en la categoría medioambiental del premio Make a Difference de la BBC de Escocia. Midlothian Wildflowers comenzó como un pequeño grupo de personas de la comunidad de Bonnyrigg y Rosewell que llevaban a cabo una jardinería de guerrilla. Julia Pennycuik, del grupo, le cuenta a Mark cómo creció a partir de ahí y por qué fue nominado al premio.

Este fin de semana, Grantown on Spey, en el Parque Nacional de Cairngorm, se convierte en Greentown on Spey, ya que se celebra en la ciudad un festival de concienciación medioambiental. Rachel pasa algún tiempo con uno de los grupos involucrados, Wild Tribe Highlands, que lleva a los niños a aventuras al aire libre con la esperanza de que puedan construir una conexión con la naturaleza para toda la vida.

El bosque de Culbin en Moray Firth fue uno de los lugares utilizados recientemente en la adaptación cinematográfica épica de Christopher Nolan de La Odisea. Phil Sime lo acompañó y descubrió que no es sólo un lugar dramático para filmar, sino también un importante hogar para líquenes y plantas raras.

Los recientes incendios forestales en Cairngorms tuvieron un gran impacto en las personas que viven en el área de Glenmore con evacuaciones iniciales y muchos negocios cerrados mientras duró. Obviamente, los incendios también tuvieron un gran impacto en la flora y la fauna, y algunas partes tardarán algún tiempo en recuperarse. A principios de esta semana, Mark fue a reunirse con la Dra. Sarah Henshall, jefa de conservación del Parque Nacional Cairngorms, para conocer cómo son las cosas ahora.

Balgone Estate en East Lothian produce un cultivo bastante llamativo en esta época del año: los girasoles. Pero, como Rachel escucha del gerente general Alex Humphreys, puede ser bastante complicado hacerlo bien en nuestro clima escocés.

Charlamos en vivo con Duncan Orr-Ewing, Jefe de Especies y Gestión de Tierras de RSPB Escocia, sobre un proyecto reciente para etiquetar por satélite a las águilas marinas en el oeste de Escocia para investigar cómo interactúan las águilas con el ganado.

Nuestro podcast Scotland Outdoors de esta semana presenta el viaje de Mark dentro del puente Tay Road cuando se conmemora su 60 aniversario. Escuchamos un extracto de él explorando la ingeniería de la impresionante estructura.

Y Rachel se encuentra con un grupo de surfistas de Aberdeen. Wavy Quines es un grupo de surf exclusivamente femenino que le cuenta a Rachel cómo empezaron y trata de mostrarle el arte del surf en la playa de Aberdeen.