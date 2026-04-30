¡Paul Franquet, nuevo ganador francés del Tour de los Alpes! -Revista de golf

Primera victoria en el Tour de los Alpes para Paul Franquet, que es el tercer francés consecutivo que gana en este circuito.

El circuito Alps Tour, tercera división europea, está funcionando bastante bien para los jugadores franceses en este inicio de temporada. De hecho, después de las victorias deAlexandre Vandermotenentonces Maxime LegrosEs Paul Franquet que acaba de ganar, por un 3mi Éxito francés consecutivo en el Tour de los Alpes. El joven de 21 años, que se convirtió en profesional hace sólo seis meses, ganó el Allegria Open, disputado en El Cairo, Egipto. Partiendo en cabeza el domingo con dos golpes de ventaja, el jugador de Saint-Nom-la-Bretèche tuvo un comienzo difícil en la ronda final, cometiendo 3 bogeys en sus primeros 5 hoyos. Pero Paul no se rindió, haciendo un primer birdie en el 10, luego otro en el 17, antes de terminar en apoteosis con un eagle en el par 5 del 18.

¡Pajarito y águila para terminar!

Final de auténtico campeón y gracias a las tarjetas de 66, 67 y 71, el joven venció en -12, tres golpes por delante de dos de sus compatriotas. Augustin Holé y Aymeric Laussotpero también italiano Alessandro Nodari y los españoles Gonzalo Lealambosmi Con -9 y que aún esperaba a falta de dos hoyos poder jugar un play-off…El día me pareció interminable, fue una auténtica prueba, tanto técnica como mental. Solo me dije a mí mismo que tuviera paciencia, es increíble.“, confió Paul Franquetfeliz y aliviado por este resultado. Otros franceses brillaron en Egipto como Tom Guyant quien toma el 9mi lugar ex-Ã¦quo en -7, tandis que Pablo Margolis y Alexandre Vandermoten terminar 15mi Ã -6.

Crédito de la foto: Raffaele Canepa/Alps Tour Golf