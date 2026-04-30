El hundimiento del Arandora Star: un crimen de guerra nazi menos conocido que dio origen a generaciones de teorías de conspiración

Justo unos días antes de que comenzara la Batalla de Gran Bretaña en julio de 1940, más de 800 civiles murieron frente a la costa de Irlanda cuando un submarino alemán hundió un crucero de lujo de cinco estrellas convertido.

Las personas a bordo eran internos alemanes, austriacos e italianos, considerados enemigos alienígenas por el gobierno del Reino Unido, que estaban siendo deportados a Canadá.

Por qué los nazis hundieron un barco civil nunca ha sido completamente explicado.

Pero el hundimiento del Arandora Star sigue siendo uno de los crímenes de guerra menos conocidos de la Segunda Guerra Mundial.

Mi investigación ha examinado las historias orales de algunas de las familias italianas, basadas en el Reino Unido, que recuerdan la Segunda Guerra Mundial. Mi último proyecto ha explorado los efectos a largo plazo del hundimiento del Arandora Star tal como fue experimentado y transmitido a través de generaciones.

La Estrella Arandora era un transatlántico de primera clase construido en 1927 por la compañía Cammell Laird Ltd, en Birkenhead, cerca de Liverpool. Era uno de los barcos más conocidos del mundo en ese momento.

Cuando estalló la guerra, el Arandora, como muchos barcos comerciales, fue puesto a disposición del gobierno británico. Bajo el mando del Capitán E.W. Moulton, se ordenó al Arandora transportar internos alemanes, austriacos e italianos de Liverpool a Canadá.

Más de 1.600 hombres fueron obligados a subir al barco, que en realidad estaba diseñado para transportar a 500. Los internos fueron amontonados debajo de la cubierta y las salidas estaban vigiladas con alambre de púas.

El 2 de julio de 1940, la mañana después de embarcar en su viaje, el Arandora fue torpedeado por un submarino alemán, a 100 millas al noroeste de Irlanda.

Alrededor de 805 hombres, más del 50 por ciento del total, se ahogaron, siendo la mayoría italianos. También perdieron la vida alrededor de 100 soldados británicos y miembros de la tripulación, incluido el capitán del barco.

Un marinero británico dijo a la prensa en 1940 que el Arandora Star se volteó por la mitad y se hundió, llevándose consigo a los ocupantes de varias balsas salvavidas. “Cuando el barco desapareció”, dijo el marinero, “había cientos de hombres en sus cubiertas … Una nube de vapor se elevó cien pies en el aire y la succión arrastró balsas y hombres debajo con ella”.

Pero los traumáticos momentos finales del barco fueron solo el comienzo de la historia para las familias de los involucrados.

Parte de mi estudio implicó la realización de un documental de 15 minutos, titulado El Hundimiento del Arandora Star, para crear conciencia sobre la xenofobia y la discriminación enfrentada por las personas y las comunidades que quedaron atrás.

La película captura recuerdos del incidente desde la perspectiva de uno de los descendientes.

Vincenzo Margiotta es un italo-escocés de tercera generación, cuyo abuelo fue internado y murió en el Arandora Star.

La familia de Margiotta emigró a Escocia a principios del siglo XX, desde Picinisco, Lazio, y estableció negocios en la restauración.

“Las cosas eran geniales. La vida era buena”, dijo, “hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Después de la declaración de guerra de Benito Mussolini, el 10 de junio de 1940, surgió un sentimiento antitaliano entre los ciudadanos británicos”.

Alrededor de 4.500 hombres italianos entre 16 y 70 años con menos de 20 años de residencia en Gran Bretaña recibieron la orden de ser internados, incluido el abuelo de Margiotta.

La investigación ha demostrado cómo los internos italianos eran considerados los “personajes más peligrosos”. Fueron deportados a pesar de que no se había evaluado su grado de lealtad hacia los fascistas.

La opinión pública en el Reino Unido inicialmente estaba a favor del internamiento de “enemigos alienígenas”. Sin embargo, después de la tragedia del Arandora Star, y como resultado de las campañas de varios miembros del parlamento, la opinión cambió y apoyó la liberación de internos “leales”. Finalmente, los internos pudieron solicitar la liberación y muchos de ellos sirvieron en las fuerzas armadas.

Con el paso de los años, Margiotta escuchó muchas historias sobre lo que le sucedió a su abuelo.

Una razón para esto es que la historia oficial era confusa. Por ejemplo, ¿por qué ninguno de los barcos de transporte de deportación estaba marcado como llevando prisioneros de guerra? En su lugar, zarparon sin acompañamiento, equipados con cañones antiaéreos y empleando un patrón zigzag en sus movimientos, siendo objetivos obvios para los submarinos alemanes.

La investigación también ha demostrado que los familiares de los internos no fueron informados sobre el desastre del Arandora durante semanas y solo algunas familias recibieron una notificación de “desaparecido y presuntamente muerto”, en abril de 1941, cuando se finalizó la lista de desaparecidos del Ministerio del Interior.

Consecuentemente, las memorias transmitidas de forma oral entre familiares y miembros de la comunidad fueron las principales fuentes disponibles para este grupo.

Margiotta dijo: “Mi conocimiento del incidente fue escuchar historias alrededor de la mesa de otras familias”, agregando:

“Alguien empujó a mi abuelo fuera del barco y le dijo que saltara al agua … estaba asustado, ya que no sabía nadar, gritando incrédulo ante lo que estaba sucediendo a su alrededor … y luego nunca más se le volvió a ver”.

Este modo hablado de transmisión de memorias podría haber contribuido a la especulación e intriga. El hundimiento ha sido objeto de relatos divergentes e invenciones.

Margiotta dijo que las teorías de conspiración incluían, “historias de que llevaba lingotes de oro para llevar a Canadá y financiar el cofre de guerra para el Reino Unido … llevaba soldados; muchas historias. Todas han sido infundadas. Pero supongo que hay una historia en algún lugar que necesita salir”.

Es evidente cómo la falta de información oficial y registros causó un sentido de injusticia por la pérdida de civiles. Como Margiotta me dijo al final de nuestra entrevista:

“¿Por qué el enemigo querría torpedear un barco así? ¿Por qué un crucero de lujo convertido fue torpedeado? Hay muchas preguntas sin respuesta.”

Margiotta representa solo uno de los muchos familiares de víctimas que expresaron la necesidad de encontrar respuestas a estas preguntas básicas.

En investigaciones anteriores, hablé con familias anglo-italianas en el noreste de Inglaterra que compartían el mismo dolor y frustración. Es hora de que estas preguntas sean respondidas.