El voleibol masculino de Pueblo South busca repetir como campeón de liga

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El equipo cooperativo de voleibol masculino Pueblo South Colts está listo para hacer otra carrera profunda en la postemporada.

Después de comenzar la temporada con un récord de 1-3, los Colts le dieron la vuelta ganando 12 de los últimos 18 juegos y mejorando a 13-9 en la temporada y un perfecto 8-0 en la Liga 4A del Sur.

“Bueno, empezamos 1-3, pero hubo grandes juegos”, dijo el entrenador en jefe de los Colts, Ramón Arriaga, sobre el lento comienzo de su equipo, en cuanto a récords.

“Todas nuestras pérdidas han sido en las mejores escuelas 5A, y eso es intencional”, dijo Arriaga. â€œEso es un crÃ©dito para nuestro AD por establecer un calendario dificil, eso es lo que queremos hacer y eso nos ayuda en la liga. Jugamos en nuestra liga y en otros equipos, y nos estamos preparando para la postemporada. Así que ese comienzo lento, no estábamos nerviosos. Confiamos en el sistema. Los jugadores aceptaron el sistema”.

El equipo tiene una gran cantidad de nombres para mencionar como contribuyentes clave a su reciente éxito.

“Rhylee Daniel, él es nuestro mariscal de campo de nuestra ofensiva, es nuestro armador”, dijo Arriaga. â€œTenÃa grandes problemas que llenar desde el aÃ±o pasado, perdiendo al Jugador 4A del AÃ±o (Eryc Heredia) y teniendo que reemplazarlo, y ha hecho un gran trabajo. Ha sido sólido”.

Además de Daniels, el equipo también cuenta con algunos nombres importantes en el exterior.

â€œNuestros atacantes externos, con Zane (Gallo) y Jackson (Gardner), realmente han mejorado manteniendo la pelota en juego. Luego solo toda nuestra última fila, son increíbles. Lo están haciendo muy bien, levantando cada balón”, dijo Arriaga.

También mencionó algunos de sus contribuyentes más constantes al equipo, aquellos con quienes siempre puede contar para generar un impacto cuando los necesite.

“Gabe (Archuleta) y Landen (Cordova) y (Riley) LeTurgez, ya sabes lo que obtendrás con esos tres muchachos”, dijo Arriaga. “Si necesitamos un gran equipo, todo el gimnasio sabe que acudiremos a ellos”.

El equipo está repleto de jugadores de último año, 12 para ser exactos, y la mayoría de ellos fueron parte del equipo el año pasado que tuvo una gran carrera hasta los playoffs, pero lo que comenzó fue una temporada de liga invicta. Eso es algo que el equipo intenta repetir este año.

“Uno de nuestros objetivos es hacerlo bien en la liga y ganar la liga”, dijo Arriaga. “Nos pusimos en esa posición, es el mismo tipo de patrón que tuvimos el año pasado. Tenemos que hacerlo un juego a la vez. Tenemos que ir 1-0 esta noche y luego ir 1-0 la próxima vez”.

Aunque al equipo no le gusta mirar más allá de su próximo oponente, todavía se preparan para la carrera profunda y qué esperar y cómo lidiar con la presión.

â€”A nuestro cuerpo técnico le hemos estado enseñando fortaleza mental. Para hacer que ese momento destacado se deslice en tu cabeza antes de salir a jugar. Eso es lo que nos ayudó a superarlo”, dijo Arriaga. “Físicamente, estamos ahí, pero ahora tenemos que trabajar en la parte mental del juego, y ahí es donde nuestros niños realmente se han involucrado, en esa parte mental, la fuerza mental, la fortaleza mental”.

Arriaga cree que esto va a ser clave para los Colts si quieren tener una temporada exitosa.

Después de derrotar a Thomas MacLaren School, 3-1, en casa la noche del último año, a los Colts (13-9, 8-0) ahora les queda un juego contra Colorado Springs Christian High School a las 6 pm en CSCHS el martes 28 de abril.