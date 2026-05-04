Mellizos 11, Marineros 4: Denles algo de Prielipp

Era una noche oscura y tormentosa cuando una oscura plaga descendió sobre el centro de Minneapolis. Una plaga de derrotas, una plaga de carreras, sin nunca liderar en ningún momento de un juego en casi una semana. Pero nuestro héroe Kody Clemens surgió de la vista previa del juego llena de odio de un blogger con un solo objetivo: anotar.

Gracias, Kody. Cambiaré mi error por una victoria de los Mellizos en cualquier momento. Ahora volvamos a su publicación programada habitualmente.

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Por primera vez en mucho tiempo, los Mellizos atacaron primero. Josh Bell conectó un sencillo inicial y quedó atrapado allí para los siguientes dos bateadores. Luego, Luke Keaschall, que estaba luchando, llegó al plato y lanzó una línea al jardín derecho. Bell necesitó un deslizamiento neo-esque para evitar ser eliminado en casa, pero después de una revisión de la repetición, los Mellizos lideraban 1-0.

Los Mellizos agregaron muchas más carreras a partir de ahí, gracias en gran parte a los jonrones de Byron Buxton y, por supuesto, Kody Clemens. El dong de tres carreras de Clemens le dio sus primeras tres de cinco carreras impulsadas en total esa noche. Maldita sea la lluvia, estos chicos estaban aquí para golpear la pelota.

Connor Prielipp, mientras tanto, se ocupaba de los primeros cuatro fotogramas. Lanzó 4 cuadros sin anotaciones ni hits y el único corredor llegó con base por bolas. Tuvo problemas en la quinta después de otorgar boletos a los dos primeros bateadores de la entrada. Un sencillo productor de la leyenda de los Mellizos, Mitch Garver, y un elevado de sacrificio de Cole Young le dieron a los M sus primeras dos carreras, pero Prielipp se esforzó y ponchó a los dos últimos bateadores que enfrentó para salir del apuro con una saludable ventaja de 7-2.

Son sólo dos aperturas, pero los Mellizos deben estar muy alentados por los tempranos retornos de su mejor lanzador prospectivo. Se metió en problemas con las bases por bolas, pero solo permitió un hit y tiene muchas cosas para salir de esos apuros. Todavía está limitado a 80-85 lanzamientos después de dos cirugías de codo en los últimos cuatro años, pero está haciendo todo lo posible para asegurarse de mantenerse despierto cuando Mick Abel regrese en unas pocas semanas.

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Andrew Morris llegó para aprovechar el comienzo estelar de Prielipp e hizo lo que normalmente hace. Es decir, lanzar dos entradas excelentes y luego tener problemas en la tercera. Una explosión de dos carreras permitida a Cal Raleigh acercó a Seattle a una distancia de ataque, acortando la ventaja a 8-4.

Afortunadamente, los Mellizos tuvieron algunas carreras más. Después de que el novato Alex Hoppe ponchó a los primeros tres bateadores de su carrera (entre dos entradas separadas), dio base por bolas a los dos siguientes para poner a un par de corredores en base para la mitad de la alineación. Josh Bell FUMO una línea al jardín derecho a 108 MPH, pero aterrizó justo en el guante de Rob Refsnyder. Afortunadamente, Ryan Jeffers logró su segundo sencillo productor de la noche, se robó una base y luego dejó que el héroe titular Kody Clemens lanzara el tiro mortal.

ESTUDIOS

Kody Clemens (suspiro): 2-5, 1 HR, 5 carreras impulsadas



Jeffers, Keaschall, Gray: ¡Dos hits cada uno!

Connor Prielipp: 5 IP, 1 H, 2 R, 3 BB, 5 K

PRENDAS DE VESTIR