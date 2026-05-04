Están enfureciéndome: La estrella de Pitt Isa Briones dice a los fans faltos de respeto que dejen de gritarle durante el espectáculo de Broadway

La estrella de Pitt, Isa Briones, ha enviado un mensaje contundente a los fans que han comenzado a gritar referencias al drama médico hacia ella mientras está en el escenario de un musical de Broadway.

Briones, quien está actuando en el musical Just in Time, ha ganado rápidamente fama por su papel en la exitosa serie de HBO, como la doctora residente Trinity Santos. En la segunda temporada del programa, que se estrenó en enero, Santos lucha repetidamente por terminar su trabajo de documentación durante su turno.

“¡Hey, hey, hey!” escribió Briones en Instagram. “Una vez más, Broadway no es un circo. No griten lo que quieran a los artistas. Gritar ‘¿cuándo vas a terminar tus gráficas?’ antes de que cante ‘Who’s Sorry Now?’ es totalmente irrespetuoso para los intérpretes en el escenario y los demás miembros de la audiencia. Me están molestando”.

Añadió: “Amor y luz y por favor recuerden que están ocupando espacios compartidos y disfrutando del arte”.

Desde su estreno en 2025, The Pitt se ha vuelto enormemente popular en todo el mundo y ha transformado las carreras de muchos de los jóvenes actores que interpretan a residentes y estudiantes médicos que trabajan en el ficticio Pittsburgh Trauma Medical Center.

El coprotagonista de Briones, Patrick Ball, quien interpreta al Dr. Frank Langdon, también está actuando en Broadway y ha hablado sobre los fans de Pitt que esperan afuera de la puerta del escenario con regalos, diciendo en el podcast Prestige Junkie: “Cuando estás haciendo televisión, vivimos en nuestra pequeña caja fluorescente en el lote de Warner Brothers, estamos algo separados de las personas que realmente están recibiendo nuestro trabajo. Luego sales por la puerta del escenario, y todos los que se han vuelto tan solidarios con The Pitt, todos están ahí. Ha sido una bendición”.

Desde que comenzó la segunda temporada en enero, The Pitt ha encabezado las listas de transmisión de Nielsen con más de 1.000 millones de minutos de tiempo de visualización durante ocho semanas seguidas.

Se espera que la segunda temporada domine los premios Emmy en septiembre. La primera temporada fue nominada a 13 Emmys y ganó cinco, incluyendo mejor serie dramática, mejor actor para Noah Wyle y mejor actriz de reparto para Katherine LaNasa. Una tercera temporada está en proceso.