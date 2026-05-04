Reveses iniciales para mercenarios rusos a medida que el conflicto se intensifica en Mali, muestra el análisis de MT

Reveses iniciales para mercenarios rusos a medida que el conflicto se intensifica...

El ministro de Defensa está muerto, bases militares estratégicamente ubicadas y ciudades enteras han sido capturadas y se reporta que el presidente está escondido.

Después de un fin de semana que vio los mayores ataques coordinados en Mali en más de una década, el gobierno central está evaluando un golpe abrumador a su control del país. Lo preocupante es que su principal socio en operaciones de seguridad, Rusia, también sufrió importantes reveses militares, según un análisis del Moscow Times de videos, imágenes e imágenes satelitales.

Los ataques del sábado fueron llevados a cabo por militantes vinculados a Al-Qaeda y separatistas tuaregs armados que buscan formar un estado independiente. Estos grupos han chocado con el gobierno central durante años. Mercenarios rusos llegaron en 2021 para ayudar al gobierno a repelerlos.

Varios videos circularon durante el fin de semana alegando mostrar a soldados del Cuerpo de África de Rusia evacuando Kidal, una ciudad estratégica en el norte, lo que significaría un importante revés.

Usando tres plataformas de búsqueda de imágenes inversas, The Moscow Times confirmó que los videos no aparecieron en línea antes de este fin de semana.

Un video muestra camiones pasando cerca de un hito característico, una estructura pintada de rojo, amarillo y verde, de pie sobre cuatro patas. En la cima de la estructura ondea una bandera en el viento.

The Moscow Times pudo geolocalizar el video en una intersección en el centro de Kidal. Basándose en la posición de la persona que tomaba el video, los vehículos venían del sur, en dirección a las Fuerzas Armadas Malíes (FAMa) y la base rusa, y se dirigían hacia el oeste, una ruta que podría conducir a la carretera principal fuera de la ciudad.

El convoy contenía un transportador blindado de personal con tres camionetas modificadas siguiendo de cerca. Otros videos muestran vehículos adicionales.

Es imposible decir quién los conduce. Sin embargo, un analista de seguridad que estudia el Sahel dijo que uno de los vehículos grandes del convoy visto en otro video parece ser un camión logístico Shacman SX2190N de fabricación china, que se sabe que es utilizado por mercenarios rusos.

El analista habló bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad de trabajar en la región.

Otros investigadores de fuentes abiertas afirmaron que el video también muestra un sistema de misiles Grad.

Informes no verificados afirmaron que la base militar al sur de Kidal fue un lugar importante de enfrentamientos durante el fin de semana.

Imágenes satelitales públicamente disponibles analizadas por The Moscow Times muestran al menos dos marcas oscuras que aparecieron el sábado, consistentes con la apariencia de las secuelas de una explosión, lo que podría indicar que hubo escaramuzas en ese lugar.

El lunes, mientras se informaba esta historia, el Cuerpo de África anunció oficialmente su retirada de Kidal en Telegram.

“Los soldados heridos y el equipo pesado fueron evacuados primero”, dijo África Corps en un comunicado. “Las tropas continúan llevando a cabo su misión de combate asignada. La situación en la República de Mali sigue siendo desafiante”.

Los contratiempos de África Corps no se limitaron solo a la pérdida de territorio. Dos videos analizados por The Moscow Times muestran equipos militares costosos en diferentes estados de destrucción.

Uno muestra un vehículo consumido por las llamas, su carrocería carbonizada. Según el analista de seguridad del Sahel, se trata de un vehículo de combate de infantería BMP-1 o BMP-2 de fabricación soviética que a menudo se utiliza para proteger bases.

En otro, un vehículo de transporte blindado masivo de color arena yace de lado, sin daños visibles pero con su tren motriz expuesto. El analista dijo que probablemente sea un Typhoon-K o Ural Typhoon ruso, un vehículo diseñado para resistir minas terrestres y otras explosiones.

“Justyna Gudzowska, directora ejecutiva de la organización investigativa con sede en Washington The Sentry, dijo que ‘a medida que el Cuerpo de África se retira de sus bases del norte, el equipo militar suministrado por Moscú en 2025 está siendo retirado junto con las tropas o destruido por insurgentes’”.

Gudzowska señaló que los mismos tipos de vehículos reportados como destruidos fueron entregados solo a los mercenarios rusos en Mali el año pasado.

Mali ha albergado una de las fuerzas de mercenarios rusos más grandes del continente desde la llegada del grupo Wagner en 2021. El verano pasado, la fuerza se rebautizó como el Cuerpo de África y pasó a estar bajo el control del Ministerio de Defensa.

Ulf Laessing, jefe del programa del Sahel de la Fundación Konrad Adenauer con sede en Bamako, dijo al Moscow Times que si bien aún no se ha visto un panorama completo del golpe a la capacidad de lucha de Rusia, los ataques probablemente han debilitado la moral.

“Es más a nivel psicológico en términos de equipo y material. No creo que sus activos en el aeropuerto se hayan visto afectados”, dijo Laessing, refiriéndose al equipo de Rusia en el aeropuerto principal de Bamako. “Su campamento en Kidal obviamente fue saqueado y superado, pero gran parte de la infraestructura sigue intacta, estoy seguro”.