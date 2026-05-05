Volkswagen lanza por fin un motor híbrido no enchufable en el Golf y el T-Roc

¡Más vale tarde que nunca! Anunciado hace varios meses, el nuevo motor híbrido no recargable está tomando forma en Volkswagen. La marca alemana da nuevos detalles sobre este singular “full hybrid”, que llegará bajo el capó del Golf y T-Roc a partir del cuarto trimestre de 2026.

Después de centrarse en los híbridos enchufables y luego en los motores microhíbridos bastante eficientes, Volkswagen está desarrollando una nueva oferta híbrida sin recarga, al estilo de Toyota, Honda o Renault. Mencionado durante la presentación del nuevo T-Roc hace unos meses, este nuevo motor aportaba muy pocos detalles técnicos. El fabricante aprovecha un evento en Viena para decir más.

El T-Roc estrenará un nuevo motor híbrido simple en 2026 de VW.

Esta hibridación, inédita en VW, se basa en el motor de cuatro cilindros 1.5 TSI Evo2 de 150 CV, ya presente bajo el capó de varios Volkswagen. Una primera máquina eléctrica acciona las ruedas, mientras que una segunda máquina eléctrica sirve como generador eléctrico para producir energía mecánica. La batería NMC muestra 1,6 kWh (brutos) y está ubicada debajo del piso en la parte trasera. Permite recorrer unos metros o kilómetros en modo eléctrico, como el Toyota Corolla o el Renault Clio E-Tech.

Varios modos de funcionamiento para optimizar el rendimiento

Este motor debería ofrecerse en dos versiones, con 136 CV o 170 CV según las primeras indicaciones de la marca. Serán posibles tres modos de funcionamiento: modo 100% eléctrico a bajo régimen (motor de gasolina apagado), modo híbrido en serie (el generador es accionado por el motor térmico pero es el motor eléctrico el que actúa como unidad principal) y modo híbrido paralelo (combinación de térmico y eléctrico, siendo el motor TSI el bloque principal a partir de 60 km/h). Se ofrecerán varios modos de conducción (Eco, Comfort y Sport) que entregarán más o menos potencia según la situación. Por el momento, las cifras exactas de consumo aún se mantienen en secreto, a la espera de la aprobación oficial.

Estas nuevas variantes híbridas se ofrecerán a finales de año en Volkswagen, primero con el Golf y el T-Roc, antes de extenderse probablemente bajo el capó de otros modelos del grupo. Pensemos, por ejemplo, en el próximo Audi A3 rediseñado.

Fotos: DR.

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