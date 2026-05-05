Durant vuelve a estar fuera mientras los Rockets extienden la serie

HOUSTON (AP) — Kevin Durant se perdió la victoria de Houston sobre Los Angeles Lakers en el cuarto juego de una serie de primera ronda de los playoffs de la Conferencia Oeste el domingo por la noche debido a una lesión en el tobillo, pero el entrenador Ime Udoka dijo que Durant podría regresar ahora que la serie se ha extendido.

Udoka dijo que Durant tiene un hematoma en el tobillo que le duele y que ha limitado su movilidad, pero no descartó su regreso esta temporada.

“Sí, una posibilidad, seguro”, dijo Udoka. “Al principio no sabía qué tan grave era y luego obtuvimos ese pronóstico. Pero está haciendo todo lo que puede para aliviar la hinchazón y recuperar la movilidad. Y al igual que la rodilla, no estábamos seguros de cuándo iba a regresar, pero se recuperó bastante rápido para estar disponible para el Juego 2. Así que es una verdadera cuestión de juego a juego, del día a día”.

El quinto juego es el miércoles por la noche en Los Ángeles.

Durant se perdió el Juego 3 el viernes por la noche debido a una lesión en el tobillo, cuando los Rockets desperdiciaron una ventaja de seis puntos con menos de 30 segundos para el final en el tiempo reglamentario de una eventual derrota por 112-108 en tiempo extra para caer a 0-3 en la serie.

La victoria del domingo por 115-96 fue el tercer juego de la serie que Durant se perdió después de perderse el primer partido por una contusión en la rodilla derecha. Regresó para el Juego 2, anotando 23 puntos en 41 minutos de la derrota 101-94, durante la cual se lesionó el tobillo al final del juego.

Sus problemas de lesiones en esta postemporada se produjeron después de que el jugador de 37 años ocupara el segundo lugar de la liga en la temporada regular al jugar 2.840 minutos.

Durant, que está en su primera temporada en Houston después de un canje fuera de temporada procedente de Phoenix, es el quinto máximo anotador en la historia de la NBA.