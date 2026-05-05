Draft de la NFL de los Browns: analista dice que KC Concepción responde desesperadamente a la necesidad

(función() { intentar { var cs = document.currentScript, p = (document.cookie.split(‘gnt_i=’)[1] || ”) + ‘;’, l = p.substring(p.indexOf(‘~’) – 2, p.indexOf(‘;’)); if (!l) { var n = ventana.rendimiento && rendimiento.getEntriesByType(‘navegación’) || []st = norte[0].serverTiming || ”; if (st.length) { for (const t of st) { if (t.name === ‘gnt_i’) { l = t.description.split(‘*’)[2]; romper; } } } } if (l) { var g = decodeURIComponent(l).split(‘~’); cumplir({ país: g[0]ciudad: g[2]código postal: g[3]estado: g[1]
}); } más { cumplir(); } } captura(e) { cumplir(); } función cumplir(loc) { if(window.ga_privacy) return; loc = loc || {}; var host = ventana.ubicación.nombre de host || ”, ue = host.split(‘.’)[0] === ‘ue’, cco = hp(‘gnt-t-gc’), sco = hp(‘gnt-t-gs’), cc = cco || loc.país || (ue ? ‘ES’ : ‘US’), sc = sco || estado.local || (cc === ‘US’ ? ‘CA’ : ”), t = verdadero, gdprLoc = {‘AT’: t, ‘BE’: t, ‘BG’: t, ‘HR’: t, ‘CY’: t, ‘CZ’: t, ‘DK’: t, ‘EE’: t, ‘EL’: t, ‘EU’: t, ‘FI’: t, ‘FR’: t, ‘DE’: t, ‘GR’: t, ‘HU’: t, ‘IE’: t, ‘IT’: t, ‘LV’: t, ‘LT’: t, ‘LU’: t, ‘MT’: t, ‘NL’: t, ‘PL’: t, ‘PT’: t, ‘RO’: t, ‘SK’: t, ‘SI’: t, ‘ES’: t, ‘SE’: t, ‘NO’: t, ‘LI’: t, ‘IS’: t, ‘AD’: t, ‘AI’: t, ‘AQ’: t, ‘AW’: t, ‘AX’: t, ‘BL’: t, ‘BM’: t, ‘BQ’: t, ‘CH’: t, ‘CW’: t, ‘DG’: t, ‘EA’: t, ‘FK’: t, ‘GB’: t, ‘GF’: t, ‘GG’: t, ‘GI’: t, ‘GL’: t, ‘GP’: t, ‘GS’: t, ‘IC’: t, ‘IO’: t, ‘JE’: t, ‘KY’: t, ‘MC’: t, ‘ME’: t, ‘MS’: t, ‘MF’: t, ‘MQ’: t, ‘NC’: t, ‘PF’: t, ‘PM’: t, ‘PN’: t, ‘RE’: t, ‘SH’: t, ‘SM’: t, ‘SX’: t, ‘TC’: t, ‘TF’: t, ‘UK’: t, ‘VA’: t, ‘VG’: t, ‘WF’: t, ‘YT’: t}, gdpr = !!(eu || gdprLoc[cc]), gppLoc = {‘CA’: ‘usca’, ‘NV’: ‘usca’, ‘UT’: ‘usnat’, ‘CO’: ‘usco’, ‘CT’: ‘usct’, ‘VA’: ‘usva’, ‘FL’: ‘usnat’, ‘MD’: ‘usnat’, ‘MN’: ‘usnat’, ‘MT’: ‘usnat’, ‘OR’: ‘usnat’, ‘TN’: ‘usnat’, ‘TX’: ‘desgastado’, ‘DE’: ‘desgastado’, ‘IA’: ‘desgastado’, ‘NE’: ‘desgastado’, ‘NH’: ‘desgastado’, ‘NJ’: ‘desgastado’, ‘IN’: ‘desgastado’, ‘KY’: ‘desgastado’, ‘RI’: ‘desgastado’}, gpp = !gdpr && gppLoc[sc]; if (gdpr &&!window.__tcfapi) { “use estricto”;function _typeof(t){return(_typeof=”function”==typeof Symbol&&”symbol”==typeof Symbol.iterator?function(t){return typeof t}:function(t){return t&&”function”==typeof Símbolo&&t.constructor===Símbolo&&t!==Símbolo.prototipo?”símbolo”:tipode t})(t)}!function(){var t=función(){var t,e,o=[],n = ventana, r = n; r=e.createElement(“iframe”);r.style.cssText=”display:none”,r.name=”__tcfapiLocator”,e.body.appendChild(r)}else setTimeout(t,5);return!o}(),n.__tcfapi=function(){for(var t=arguments.length,n=new Array(t),r=0;r3&&2===parseInt(n[1],10)&&”booleano”==tipo de n[3]&&(e=n[3],”función”==tipo de n[2]&&norte[2](“establecer”,!0)):”ping”===n[0]?”función”==tipo de n[2]&&norte[2]({gdprApplies:e,cmpLoaded:!1,cmpStatus:”stub”}):o.push(n)},n.addEventListener(“message”,(function(t){var e=”string”==typeof t.data,o={};if(e)try{o=JSON.parse(t.data)}catch(t){}else o=t.data;var n=”objeto”===_typeof(o)&&null!==o?o.__tcfapiCall:null;n&&window.__tcfapi(n.command,n.version,(function(o,r){var a={__tcfapiReturn:{returnValue:o,success:r,callId:n.callId}};t&&t.source&&t.source.postMessage&&t.source.postMessage(e?JSON.stringify(a):a,”*”)}),n.parameter)}),!1))};”undefinido”!=typeof módulo?module.exports=t:t()}(); } if (gpp && !ventana.__gpp) { ventana.__gpp_addFrame=función(e){if(!ventana.frames[e])if(document.body){var p=document.createElement(“iframe”);p.style.cssText=”display:none”,p.name=e,document.body.appendChild(p)}else window.setTimeout(window.__gppaddFrame,10,e)},window.__gpp_stub=function(){var e=argumentos;if(__gpp.queue=__gpp.queue||[],!e.longitud)return __gpp.queue;var p,n=e[0],t=1función OptanonWrapper() { }Saltar al contenido principal
KC Concepción tiene el potencial de resolver el mayor problema de los Cleveland Browns en las últimas dos temporadas: anotar el balón.
Claro, la posición de mariscal de campo sigue siendo un gran interrogante para este equipo, pero gracias a lo que Andrew Berry y los Browns lograron en el draft de este año, se aseguraron de que el receptor abierto no lo sea. El comienzo de esta solución se produjo en la selección número 24 cuando Cleveland seleccionó a KC Concepción.
Concepción es un prospecto realmente único en el draft de este año. Él no es en absoluto el prospecto perfecto. Lo único negativo de su juego es atrapar el balón constantemente. Tuvo una tasa de caídas del 11.7 por ciento la temporada pasada, y en los últimos dos años, tuvo un total combinado de 19 caídas a su nombre.
En general, 19 caídas en comparación con 114 capturas no es el fin del mundo, pero es absolutamente algo que necesita mejorarse. Si no hubiera tenido el problema de las caídas, Concepción habría estado en la misma conversación que Carnell Tate y Jordyn Tyson en la cima del draft.
En cambio, cayó ante Cleveland en la selección número 24, y si bien existe ese rasgo negativo, los rasgos positivos están fuera de serie. Concepción es un corredor poderoso con el balón en las manos; es muy natural a la hora de encontrar yardas ocultas después de la captura. Lo más importante es que anota touchdowns, así de simple.
A lo largo de su carrera en dos escuelas, Concepción tuvo 185 recepciones para 2,118 yardas y 25 touchdowns. Apareció en su primer año en North Carolina State y acumuló más de 800 yardas y 10 touchdowns. Llevó ese éxito constante durante sus dos últimos años.
Lo que un experto en draft dijo sobre Concepción a los Browns
El experto en draft, Todd McShay, analizó la cinta de Concepción y sacó un par de clips que realmente le llamaron la atención y que mostraban su juego.
La conclusión más importante fue simple: él es “iluminación” y Cleveland necesita relámpagos.
Una de las mejores cosas que hace Concepción es anticipar las líneas antes de que estén allí. Tiene una comprensión única del campo de fútbol y conocimiento de los otros 21 jugadores que lo integran. Coloca bloqueadores y líneas de carrera simplemente por instinto.
Concepción traerá la actitud adecuada para ser grandioso a Cleveland, y si puede desarrollar su potencial, será exactamente lo que Cleveland necesita.