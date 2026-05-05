El cineasta ganador del Oscar insta al Arsenal a reconsiderar el despido del kitman por publicaciones sobre Gaza.

Un cineasta galardonado ha instado al Arsenal Football Club a revertir su decisión de despedir a un equipador de larga trayectoria por comentarios que publicó en las redes sociales criticando la conducta de Israel en su guerra contra Gaza.

En una carta, Jon Blair, un director ganador del Oscar, el Emmy y el BAFTA, expresó su apoyo a Mark Bonnick, quien había sido empleado por el club de la Liga Premier Inglesa durante 24 años en el momento en que fue despedido en 2024.

Middle East Eye ha informado anteriormente sobre el caso de Bonnick.

Bonnick, que trabajó junto a jugadores como Bukayo Saka y Myles Lewis-Skelly en su papel de equipador de la academia juvenil, actualmente está llevando a Arsenal a un tribunal laboral, donde se espera que el caso sea escuchado en los próximos meses.

Blair es mejor conocido por dirigir el documental ganador de un premio de la Academia “Anne Frank Remembered”, que narra la historia de Anne Frank, así como la película ganadora del BAFTA “Schindler,” sobre Oskar Schindler, que se produjo años antes de “La lista de Schindler” de Steven Spielberg.

En su carta a Arsenal, Blair destacó que su identidad judía y su apoyo de décadas al club de Londres informaron su respaldo a Bonnick.

“El despido original me pasó desapercibido, y solo me enteré de ello muy recientemente a través de las redes sociales, momento en el que quedé profundamente perturbado por las acciones de Arsenal. Mis sentimientos sobre los eventos en Gaza, Líbano y Cisjordania se han vuelto cada vez más preocupantes y desalentadores sobre lo que son crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y genocidio”, dijo Blair a MEE.

“Es profundamente perturbador encontrar un estado basado en ideales judíos culpable de los mismos actos que fueron perpetrados contra los judíos por la Alemania nazi”, añadió Blair.

“Todo esto fue definido originalmente en respuesta al Holocausto, y es profundamente perturbador encontrar un estado basado en ideales judíos culpable de los mismos actos que fueron perpetrados contra los judíos por la Alemania nazi.

“Todo lo anteriormente mencionado fue en respuesta al Holocausto y es profundamente perturbador encontrar un estado basado en ideales judíos culpable de los mismos actos que fueron perpetrados contra los judíos por la Alemania nazi”.

Esto es lo que Mr. Bonnick estaba señalando y es bastante incorrecto que haya perdido su trabajo por estas creencias sinceramente mantenidas.

“Yo escribí a la junta directiva de Arsenal más por esperanza que por expectativa de que tomaran nota, pero a menos que personas como yo hablen, el espacio público queda dominado por aquellos que no reflejan un sistema de creencias que pueda respaldar de ninguna manera.

“Lo que está claro para mí es que las acciones, políticas y objetivos militares a largo plazo de Israel – diseñados por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu para mantenerse en el poder – se basan en la ‘otredad’ de los palestinos.

“Señalar esto, junto con condenar a Israel por sus actos de limpieza étnica y crímenes de guerra, arriesga incurrir en la ira del lobby proisraelí, que es definitivamente lo que debe haberle sucedido al señor Bonnick.

“Muchas gracias”