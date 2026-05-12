WRC: Sébastien Ogier completamente disgustado en Portugal tras un rally casi perfecto

Sébastien Ogier estuvo muy cerca de conseguir otra victoria en Portugal. En condiciones difíciles, el francés había dominado perfectamente su fin de semana hasta este cruel domingo en el que todo cambió en unos segundos. El piloto de Toyota, sin embargo, había realizado un rally casi perfecto. Autor de un ritmo impresionante desde el sábado, Ogier había conseguido una sólida ventaja frente a Thierry Neuville y el resto de los participantes del WRC.

Antes de las últimas cuatro especiales del rally, su ventaja incluso superaba los veinte segundos. Después del primer bucle del domingo, todavía controlaba la situación con un margen de más de 17 segundos. La victoria parecía acercarse a él. Pero en la penúltima etapa, el nueve veces campeón del mundo sufrió un pinchazo en el trasero derecho. Obligado a parar para cambiar rueda, perdió casi dos minutos y todas sus esperanzas de victoria.

El golpe fue terrible para Toyota ya que Sami Pajari, entonces tercero, experimentó exactamente el mismo problema en el mismo lugar. Al final, Ogier sólo pudo salvar una sexta plaza. Tras la meta, el francés no ocultó su inmensa frustración.

“Tengo la sensación de que Vincent (su copiloto) y yo merecemos mucho mejor que eso, pero eso es parte del juego en el automovilismo. Lamentablemente hoy hemos tenido mala suerte, no hay otra explicación para este pinchazo. Estoy casi seguro de que todos hemos conducido por la misma trayectoria, porque solo hay una con los surcos, la arena y las pequeñas piedras. »

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Ogier sigue orgulloso a pesar de una gran decepción

A pesar de este brutal resultado, Sébastien Ogier estaba dispuesto a mantener el nivel de rendimiento mostrado durante el fin de semana portugués. En el complicado terreno de Portugal, el francés volvió a demostrar que sigue siendo uno de los pilotos más rápidos del campeonato. “Vimos estas pequeñas piedras y parecía que a la mayoría de nosotros nos iba bien, pero Sami y yo tuvimos un pinchazo allí. Era muy temprano en esta larga etapa, así que no tuvimos más remedio que parar para cambiar la rueda. »

Más allá del resultado final, Ogier recuerda especialmente la calidad de su pilotaje en condiciones extremadamente complicadas durante todo el rally. “Hay muchas razones para mantener la cabeza en alto hoy. Hicimos todo lo necesario para superar estas difíciles condiciones. »El piloto de 42 años quiere, sobre todo, dejar Portugal con una observación positiva: “Necesito dejar esto atrás e ir a Japón con la confianza de que todavía tengo la velocidad para luchar en el frente, en cualquier lugar y en cualquier momento”.

Sin embargo, esta desilusión corre el riesgo de pesar mucho en la lucha por el campeonato. El sueño de un décimo título mundial parece ahora más complicado de alcanzar para Sébastien Ogier. A 56 puntos del francés, después de cuatro rallyes disputados, sólo le quedan seis pruebas en su calendario, frente a las ocho de sus competidores. Sobre todo porque el francés sugirió recientemente que esta temporada podría ser la última de su inmensa carrera en el WRC. Lo encontraremos en Japón, para buscar, si la mala suerte lo deja solo, la victoria número 69 de su carrera.

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