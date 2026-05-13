Jensen Huang se une al viaje de Trump a China después de que el presidente de EE.UU. llamara al CEO de Nvidia.

Jensen Huang, CEO de Nvidia habla con CNBC el 5 de mayo de 2026.

PEKÍN — El CEO de Nvidia Jensen Huang se unió al viaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a China, después de indicaciones iniciales de que el ejecutivo no había sido invitado.

Después de ver la cobertura mediática de la ausencia de Huang de la delegación, Trump llamó al ejecutivo de Nvidia y le pidió que se uniera, dijo a CNBC una fuente familiarizada con la situación.

Huang voló a Alaska para abordar el Air Force One, según la fuente.

Trump está llevando a más de una docena de ejecutivos estadounidenses a Beijing esta semana, donde está programado que se reúna con el presidente chino Xi Jinping el jueves y el viernes.

“Jensen está asistiendo a la cumbre por invitación del presidente Trump para apoyar a América y los objetivos de la administración”, dijo un portavoz del gigante de los chips en un comunicado. Nvidia se refirió al mismo comentario cuando se le preguntó sobre la incorporación de Huang durante el trayecto en Alaska, pero no proporcionó un motivo.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentario.

En una publicación en redes sociales, Trump confirmó que Huang estaba a bordo del Air Force One y negó que el jefe de Nvidia no hubiera sido invitado, como informaron medios de comunicación como CNBC. Añadió que abrir China a las empresas estadounidenses sería su “primer pedido” a Xi.

“Nasa y al presidente Xi, un líder de distinción extraordinaria, pediré ‘abrir’ China para que estas personas brillantes puedan hacer su magia y ayudar a llevar la República Popular a un nivel aún más alto!”, dijo Trump, refiriéndose a la amplia delegación de representantes empresariales de EE.UU.

Las chips más avanzadas de Nvidia, ampliamente utilizadas para el entrenamiento de modelos de IA, han enfrentado restricciones más estrictas de EE.UU. en las ventas a China en los últimos cuatro años. La compañía dijo en febrero que las versiones de los chips aprobadas por el gobierno de EE.UU. todavía no habían sido permitidas en China.

China ha buscado construir sus propios chips y crear modelos de IA como DeepSeek que no dependan de Nvidia. Un artículo a principios de este mes en la revista oficial del Partido Comunista Chino señaló que las empresas locales tuvieron que frenar su desarrollo debido a las restricciones de chips de EE.UU., mientras destacaba el dominio de Nvidia en el mercado de unidades de procesamiento gráfico global.

“Aún creo que estamos lejos de un acuerdo sobre los controles de exportación … es positivo que esté allí y que sea parte de la delegación del presidente, y eso es importante para él y es importante para el presidente,” dijo Carlos Gutierrez, ex secretario de comercio de EE.UU., a “Squawk Box Asia”.

(Español) Contexto: El CEO de Nvidia, Jensen Huang, se une al viaje del presidente Trump a China después de rumores iniciales de que no había sido invitado.

(Fact-check) Comprobación de hechos: Correcto. Jensen Huang se unió al viaje del presidente Trump a China después de que el presidente lo invitara personalmente.