Jugador de los Memphis Grizzlies Brandon Clarke muerto a la edad de 29 años, dice el equipo.

El jugador de los Memphis Grizzlies, Brandon Clarke, falleció, confirmó el equipo el martes. Tenía 29 años.

“Estamos desconsolados por la trágica pérdida de Brandon Clarke,” dijo el equipo en un comunicado en redes sociales. “Brandon fue un compañero excepcional y aún mejor persona, cuyo impacto en la organización y en la grandiosa comunidad de Memphis no será olvidado.”

Clarke fue encontrado muerto el lunes en una posible sobredosis de drogas en un hogar en San Fernando Valley, fuentes del Departamento de Policía de Los Ángeles le dijeron a ABC News. Narcóticos fueron encontrados en la escena y no hay evidencia de juego sucio, dijeron las fuentes a ABC News.

El atleta recientemente había sido arrestado en Arkansas por tráfico de drogas, posesión de drogas y una persecución, informaron las fuentes.

El alero canadiense-americano comenzó a jugar en la NBA en 2019. Fue seleccionado en la primera ronda del draft de la NBA 2019 por el Oklahoma City Thunder e inmediatamente intercambiado a Memphis, donde había jugado desde entonces. Fue nombrado en el Primer Equipo de Novatos de la NBA en su temporada de debut.

“Como uno de los miembros más veteranos de los Grizzlies, Brandon era un compañero y líder querido que jugaba el juego con enorme pasión y determinación,” dijo el Comisionado de la NBA, Adam Silver, en un comunicado. “Nuestros pensamientos y simpatías están con la familia de Brandon, amigos y la organización de los Grizzlies.”

Priority Sports, la agencia que representaba a Clarke, dijo que están “más allá devastados” por su muerte.

“Él era tan amado por todos nosotros aquí y todas las personas cuya vida tocó. Era el alma más grande que siempre estaba allí para todos sus amigos y familiares,” dijo la agencia en un comunicado. “Todos amaban a BC, porque siempre estaba allí como el amigo más solidario que puedas imaginar. Era tan único en la alegría que traía a todos los que estaban en su vida. Es simplemente imposible poner en palabras cuánto se le echará de menos.”

En la universidad, Clarke jugó dos temporadas para los San Jose State Spartans antes de transferirse a Gonzaga. Durante su temporada junior, fue nombrado Novato del Año y Jugador Defensivo del Año de la Conferencia de la Costa Oeste, convirtiéndose en el primero en ganar ambos honores en el mismo año en la historia de la conferencia.

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