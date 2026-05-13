Sark critica a la academia de Ole Miss: tejido de cestas

Algunos entrenadores de fútbol americano SEC no están esperando el inicio del partido para atacarse entre sí. Un día después de que se hicieran públicos los polémicos comentarios del entrenador de LSU Lane Kiffin sobre Ole Miss, el entrenador de Texas Steve Sarkisian le dijo a USA Today que “todo lo que tienes que hacer es tomar cestería, y puedes obtener un título en Ole Miss”.

El entrenador de primer año de Florida, Jon Sumrall, ex asistente en Ole Miss, añadió más leña al fuego más tarde el martes por la tarde con un golpe a Sarkisian en X: “¡Agradecido de entrenar en una universidad pública de primer nivel que también ofrece cestería avanzada!”

Un portavoz del departamento de atletismo de la Universidad de Texas le dijo a ESPN el martes que los comentarios de Sarkisian formaban parte de una conversación más amplia sobre el tampering y que estaba enfatizando la importancia de la academia en Texas.

“En Texas, solo tomaremos el 50% de las horas de crédito académico de un jugador”, dijo Sarkisian a USA Today. “Puedes estar a un semestre de graduarte, pero volverás todo el camino atrás al 50% si juegas aquí y quieres un título. Pero en Ole Miss, te pueden aceptar. Todo lo que tienes que hacer es tomar cestería, y puedes obtener un título en Ole Miss.”

El director atlético de Ole Miss, Keith Carter, no respondió a una solicitud de comentario, pero publicó en X el martes: “Es sorprendente cómo la exitosa incomodidad de algunos está haciendo que algunas personas se sientan incómodas.”

La avalancha de golpes llega solo unas semanas antes de las reuniones anuales de primavera de SEC, que se celebrarán del 26 al 28 de mayo en el Hilton Sandestin Beach Golf Resort & Spa en Miramar Beach, Florida.

En una entrevista de cuatro horas con Vanity Fair publicada el lunes, Kiffin, quien fue el entrenador en jefe de Ole Miss antes de tomar el mismo trabajo en LSU, dijo que algunos de los mejores reclutas le decían que no estaban interesados en ir a Oxford, Mississippi.

“Me decían, ‘Oye, entrenador, nos gustas mucho, pero mis abuelos no me dejan mudarme a Oxford, Mississippi'”, dijo Kiffin a la revista. “Eso no surge cuando dices Baton Rouge, Louisiana. Los padres estaban sentados aquí este fin de semana diciendo que la diversidad del campus se siente genial: ‘Se siente como que no hay segregación. Y queremos eso para nuestro hijo porque ese es el mundo real.'”

Según el artículo, Kiffin aclaró su comentario un día después: “Solo espero que mi comentario se perciba con respeto hacia Ole Miss… Hay cosas que estoy diciendo que son factuales; no son ataques.”

Kiffin le dijo a On3 el martes que sus comentarios no fueron calculados.

“Realmente pido disculpas si alguien en Ole Miss o en Mississippi se sintió ofendido por eso,” dijo Kiffin a On3. “En una entrevista de cuatro horas [con Vanity Fair], me hicieron muchas preguntas sobre muchas cosas, y Ole Miss ha sido maravilloso conmigo y con mi familia. Me preguntaron sobre las diferencias en el reclutamiento, y mencioné una narrativa que luchamos allí con algunos padres y abuelos negros de fuera del estado que no querían que su hijo se mudara a Mississippi. Esa es una narrativa con la que los entrenadores han estado luchando desde siempre. No fue calculado sacarlo a colación.”

La población de Baton Rouge, sede del campus de LSU, es 52% negra y 34% blanca, según datos del censo de 2024. Oxford es 66% blanca y 26% negra.

Kiffin llevó a Ole Miss a un récord de 50-19 desde 2020 hasta 2025 antes de irse a LSU, que le ofreció un contrato de siete años por un total de alrededor de $13 millones anuales. LSU jugará en Ole Miss el 19 de septiembre.