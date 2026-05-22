Soudal Open: “Nico, nos puso estrellas en los ojos”

Las apariciones del único ganador belga de un torneo de la PGA son muy raras en Bélgica. Entre dos torneos de LIV Golf, instaló sus clubes en la provincia de Amberes, en Schilde. Siempre con una sonrisa.

Thomas Detry, ¿redescubrió rápidamente sus costumbres belgas?

En Bélgica sólo tengo a mis padres y algunos amigos que todavía viven. La mayoría de mis amigos viven en todo el mundo: Hong Kong, Singapur, París, Estados Unidos, etc. Mantengo mis pequeñas costumbres en Bruselas y especialmente en Uccle, donde vivía. El martes volví a casa, a Uccle, es decir, a mi prima. Comimos pizza en un restaurante al que iba casi todos los fines de semana con mi abuela. Afortunadamente pasamos el invierno en los Emiratos Árabes Unidos. (sonrisa). Por lo demás, me gusta saborear este ambiente belga.

¿Vas a Uccle regularmente?

No he estado aquí desde hace mucho tiempo. Mi vida está en los Emiratos. También pasamos tiempo en Londres con mis suegros. Durante mis años en el PGA Tour, no tuve la oportunidad de volver aquí. Allí estoy muy feliz de poder volver a jugar un gran torneo frente a mi familia y caras conocidas.

¿Con el recuerdo de tu gran racha de 2023, en la que empezaste la última vuelta en segunda posición, a un golpe del líder Simon Forsström?

Lo recuerdo muy bien. Jugué muy buen golf durante los primeros tres días. El domingo había sido más decepcionante. La semana siguió siendo positiva. Espero generar entusiasmo entre el público belga.

¿Cómo describirías tu forma actual?

Todavía tengo sentimientos encontrados después de una semana decepcionante. (Nota del editor: no pasó el corte en el Campeonato de la PGA). Aprenderé lecciones de mi primer Major de la temporada. No olvido que jugué excelente golf este año. Creo que logré siete top 10 en once torneos, ya sea en el DP World Tour o en el LIV. Estoy encantado con mi nivel. No puedo esperar para mostrarlo en Bélgica.

¿Es posible fijarse un objetivo distinto a la victoria final del domingo?

Quiero ganar el Soudal Open. A menudo me he puesto en posición de jugar por la victoria en los últimos meses. Estaba tan cerca. Mi nivel es competitivo. Estoy compitiendo contra otros 155 excelentes golfistas. En el golf nunca se sabe qué esperar de una semana para otra. Si me pongo en el estado de ánimo adecuado, estoy convencido de que tengo posibilidades de ganar.

Además, en caso de una buena actuación, podrías clasificarte para el US Open…

Sí, es verdad. Simplemente no estoy allí en este momento. debería estar entre los 60 primeros (Nota del editor: tiene 62 años.mi). Todavía me quedan tres o cuatro torneos para sumar puntos. La LIV no da mucho, lo cual es absurdo. Mi quinto lugar en México me da menos puntos en el ranking que un top 30 en el PGA Tour. No me quejaré de eso. Aquí, en Amberes, podría tener buenos resultados en la clasificación.

¿Reconociste la ruta?

Como llegué el martes por la tarde a Bélgica, todavía no he probado la ruta. (Nota del editor: jugó el pro-am después de la entrevista). Este curso funciona bien cuando está firme. Con la lluvia se suaviza. Las puntuaciones pueden ser más bajas. Con un poco de sol y viento se puede endurecer para el fin de semana. No tengo una ruta típica que se adapte a mí. Juego bien en campos grandes o más pequeños como en Hong Kong y sus zigzags entre los árboles. Puedo adaptarme.

gaviota Me ayudó mucho cuando era aficionado. Recuerdo entrenar con él en Medio Oriente, lo que me introdujo al golf profesional”.

Vamos con tu amigo Nicolas Colsaerts, que está disputando su última vuelta entre los profesionales. ¿Qué te inspira la mención de su nombre?

Nico es una figura emblemática del golf belga. Recuerdo haberlo admirado cuando era joven. La Ryder Cup 2012 sigue siendo un recuerdo maravilloso. Sin duda, ha contribuido a la notoriedad del golf belga a escala mundial. Me ayudó mucho cuando era aficionado. Recuerdo entrenar con él en Oriente Medio, lo que me permitió descubrir el golf profesional. Él sirvió como mi guía. Colocó el golf belga en el mapa mundial. Muchos estadounidenses no sabían dónde estaba situada Bélgica. todavía no lo saben (risas). Pero estamos trabajando en ello con Thomas Pieters y Adrien Dumont de Chassart. Puso estrellas en nuestros ojos. Seguimos sus pasos. Nico fue el primero y, además, ganó la Ryder Cup. tomás (Pieters) Ganó cinco torneos. Soy el primero que ha ganado en el PGA Tour. Todos hemos hecho nuestra contribución.

¿Recuerda su primer encuentro con Nicolas Colsaerts?

Debía tener ocho o nueve años. Jugué en junior. Jugó en Ravenstein. También lo vi en torneos.

¿Hasta qué punto ha sido una fuente de inspiración para tu carrera?

Me dejó una gran impresión durante su primera victoria en China, pero también en el Challenge Tour. También estuvieron sus reapariciones. Su carrera ha tenido algunos agujeros. Él siempre regresaba. De 2009 a 2012 vivió una muy buena etapa, con la Ryder Cup como plato fuerte. Tengo un recuerdo muy claro de todo su viaje.

¿Qué relación tuviste con él?

Ahora nos vemos en LIV Golf donde es comentarista. Nos vemos todas las semanas. Nos conocemos desde hace 20 años. Ambos tenemos nuestro carácter. Nuestra relación tuvo sus altibajos, pero siempre le tuve un gran respeto. Nos llevamos muy bien. Venimos de esta misma cultura bruselense. La vida siempre nos acerca más en algún momento.

Ha alcanzado el hito de los 700 torneos profesionales. ¿Es este un objetivo para ti?

Sí. Realmente nunca lo he pensado, pero espero llegar aún más lejos. Realmente no sé dónde estoy. Esa es una buena pregunta. Realmente nunca me hice esa pregunta.

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Mencionaste en nuestras columnas la semana pasada la situación de LIV Golf. ¿Ha cambiado tu opinión?

No. No creo que LIV esté a punto de desaparecer. Tengo plena confianza en la dirección y en la forma en la que se gestiona el circuito actualmente. El cambio de propiedad será beneficioso para el futuro del circuito. Habrá otros. Están reestructurando todo el modelo. Habrá un LIV 2.0 el próximo año. El circuito durará. Intento mantenerme alejado de las redes sociales por todas las noticias falsas. Es realmente triste leer todas estas mentiras sobre LIV. Prefiero concentrarme en mi golf.

¿Eres del tipo que está en contacto con otros atletas profesionales belgas?

Sí. Me dices que Thomas Vermaelen estará presente en el pro-am. Estaré feliz de conocerlo. El año pasado, en Madrid, conocí a Eden Hazard. Me gusta ver deportistas que han tenido una gran carrera.

Hablando de fútbol, ​​¿cómo vivirás el Mundial?

Me encanta el Mundial. Tengo muy buenos recuerdos de ello. Durante la edición de Qatar la seguí aún más porque vivo en Dubai. El torneo tuvo lugar en invierno. También paso mucho tiempo en Estados Unidos, pero miré mi calendario y no es compatible con los partidos de los Red Devils. Estaré detrás de mi pantalla para seguirlos, esperando fuegos artificiales.

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