North Allegheny arrasa con Butler para ganar el título número 24 de voleibol masculino de la WPIAL | Tribu HSSN

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Miércoles 20 de mayo de 2026 | 22:31

North Allegheny celebra con el trofeo después de vencer a Butler en el Campeonato de Voleibol WPIAL Clase 3A el miércoles en Peters Township. (Chaz Palla | TribLive)

Nathan May de North Allegheny golpea contra Andrew Slaugenhoup de Butler durante el Campeonato de Voleibol WPIAL Clase 3A el miércoles en Peters Township. (Chaz Palla | TribLive)

Avery Rudolph de Butler se enfrenta a North Allegheny durante el Campeonato de Voleibol WPIAL Clase 3A el miércoles en Peters Township. (Chaz Palla | TribLive)

Kohl Salata de Butler golpea contra Brendan Moore y Ethan Palmer de North Allegheny durante el Campeonato de Voleibol Clase 3A de WPIAL el miércoles en Peters Township. (Chaz Palla | TribLive)

Brendan Moore de North Allegheny con una pelea contra Butler durante el Campeonato de Voleibol Clase 3A de WPIAL el miércoles en Peters Township. (Chaz Palla | TribLive)

Nathan May y Aaron Starck de North Allegheny defienden a Andrew Slaugenhoup de Butler durante el Campeonato de Voleibol WPIAL Clase 3A el miércoles en Peters Township. (Chaz Palla | TribLive)

Will Robertson de North Allegheny golpea contra Brett Schnur de Butler durante el Campeonato de Voleibol WPIAL Clase 3A el miércoles en Peters Township. (Chaz Palla | TribLive)

Peter Bratich de North Allegheny golpea contra Kohl Salata de Butler durante el Campeonato de Voleibol Clase 3A de WPIAL el miércoles en Peters Township. (Chaz Palla | TribLive)



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Brendan Moore apagó el impulso de Butler al comienzo del tercer set disparando el balón desde arriba del centro de la red directamente a la cancha. El programa de voleibol masculino de North Allegheny no toma prisioneros.

La matanza de Moore igualó el tercer set y rápidamente acabó con la única ventaja de la noche del Golden Tornado. Los Tigres siempre encontraron el tiro correcto para sofocar a su rival de sección Butler durante una victoria 25-21, 25-16, 25-22 el miércoles por la noche en el AHN Arena en Peters Township para ganar el 24º campeonato WPIAL Clase 3A del programa.

“Son un gran equipo”, dijo Moore. “Los grandes equipos generarán confianza incluso cuando estén perdiendo 2-0. Tenemos tantos bateadores de élite que podemos disminuir su confianza tan rápido con un solo golpe de la pelota”.

North Allegheny (12-0) llegará a los playoffs estatales sin haber sido derribado en absoluto. Los Tigres aún no han perdido un set esta temporada.

El entrenador de North Allegheny, Dan Long, no se obsesionará demasiado con eso.

“No es una tarea fácil”, dijo Long. â€œEn nuestra secciÃ³n con Butler, Seneca Valley y Pine-Richland, cada partido se sintiÃ³ como si pudiera haber sido un partido de cinco sets. Jugamos al mejor de cinco por una razón. Es un gran logro lograrlo de esa manera. Lo más importante es ganar el partido”.

El Golden Tornado (17-5) no se compadecerá de sí mismo tras llegar a la final por primera vez en los 32 años del programa.

“Fue bueno para el programa y los niños trabajaron duro”, dijo el entrenador Lew Liparulo. â€”Nunca se dan por vencidos. Estoy orgulloso de ellos”.

North Allegheny nunca dejó que Butler comenzara. Los Tigres anotaron los primeros cinco puntos del partido y ocho de los primeros nueve.

Moore terminó con 13 remates, el máximo del equipo. Dijo que North Allegheny estaba decidido a empezar con fuerza.

“Todo comenzó cuando nos despertamos esta mañana”, dijo Moore. â€”No quiero sonar arrogante, pero pensamos que estarÃamos aquÃ. Sabíamos que podíamos estar aquí. ¿Podríamos traerlo como sabemos que podemos traerlo? Todos nosotros en el vestuario antes del partido hablábamos de estar encerrados y nosotros éramos el agresor”.

Liparulo dijo que su equipo tuvo que reorientarse. Butler fue barrido por North Allegheny durante la temporada regular, por lo que el Golden Tornado estaba preparado para lo que los Tigres tenían para ofrecer.

“Tenían que darse cuenta de que es un juego y que North Allegheny es un equipo excelente”, dijo Liparulo. â€”Siguen siendo un equipo mÃ¡s. Les dejamos tomar una ventaja de 8-1 en el primer set y luego empezaron a jugar. Es una cosa a la vez”.

Pete Bratich terminó con 12 remates para North Allegheny, mientras que Will Robertson agregó 11.

“Siempre hemos tenido ese objetivo en la espalda”, dijo Moore. “Yo y este grupo de muchachos con los que he estado jugando durante siete años, estábamos esperando con ansias este año”.

Etiquetas: Mayordomo, Norte de Allegheny