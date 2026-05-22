Gobierno de Milei llega a acuerdo con EE.UU. para patrullajes conjuntos en el Atlántico Sur

El gobierno de Javier Milei anunció este miércoles la firma de un acuerdo con Estados Unidos para fortalecer “sus capacidades de vigilancia y control en el Atlántico Sur”, según un comunicado oficial. El acuerdo tiene una duración de cinco años y supone, por un lado, un aporte estadounidense de tecnología para modernizar el equipamiento naval del país sudamericano y, por otro, la autorización para que fuerzas del Comando Sur de Estados Unidos participen en el patrullaje del mar austral argentino.

La embajada de Estados Unidos en Argentina ya había adelantado el asunto, pero la firma del acuerdo recién fue confirmada el miércoles por el Ministerio de Defensa argentino. La carta de intención firmada por funcionarios del Comando Sur y la Armada argentina permitirá al país “incorporar nuevas capacidades operativas, tecnología y capacitación de personal”, así como mejorar “las capacidades de detección, monitoreo y vigilancia de los espacios marítimos” y “la respuesta a actividades y amenazas ilícitas”.

Lo que la declaración oficial no especificó fue el título formal que llevará el acuerdo, un detalle que la embajada de Estados Unidos sí reveló bajo el lema Protecting Global Commons Program. Esa referencia a tratar la zona marítima argentina como un “bienestar común” alarmó a sectores opuestos a Milei, quienes critican su incondicional alineamiento geopolítico con la administración de Donald Trump.

La cooperación entre los dos países ya comenzó con el suministro estadounidense de “sensores multiespectrales, sistemas de comando y control, comunicaciones y equipos de enlace de datos” para un avión Cormorant B-200M de la marina argentina. Se continuará con el suministro de dos aviones Textron B-360 ER MPA, equipados para realizar tareas de vigilancia, detección de embarcaciones e identificación del tráfico marítimo, entre otras funciones. La Armada argentina también recibirá “drones de despegue vertical aptos para operar desde patrulleras en alta mar” y un simulador para aviones P-3C Orion.

La iniciativa forma parte del Programa 333 del Departamento de Defensa de Estados Unidos, a través del cual Washington busca profundizar sus vínculos militares con los países aliados. En ese sentido, la embajada de Estados Unidos en Argentina enfatizó que la carta de intención inaugura una “alianza estratégica de cinco años para defender los bienes comunes globales y fortalecer la seguridad regional”. El gobierno de Milei, en cambio, destacó otra perspectiva sobre el acuerdo: “Defenderemos nuestra soberanía marítima con mayor presencia, tecnología y capacidades propias para proteger los intereses estratégicos de Argentina”.

La mayor parte de las críticas al acuerdo provinieron del peronismo. â€œEl mar argentino no es un bien común global. Es un área donde Argentina tiene la obligación de ejercer su propia jurisdicción y salvaguardar sus recursos”, dijo Carlos Bianco, ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires y mano derecha del gobernador Axel Kicillof, una de las figuras que aspiran a competir contra Milei en las elecciones presidenciales de 2027. “En lugar de ofrecer nuestro Atlántico Sur como área de entrenamiento y mapeo naval a otras potencias, el gobierno nacional debe ejercer allí sus funciones soberanas”, agregó Bianco.

El grupo kirchnerista La CÃ¡mpora tambiÃ©n rechazó la etiqueta de “bienes comunes globales”. â€œEs de los argentinos y es estratÃ©gico para el desarrollo nacional. La zona marítima de Argentina es una de las más productivas y diversas del mundo”, dijo en un comunicado, acusando a Milei de “regalar información estratégica sobre el Atlántico Sur”.

Desde que asumió el cargo en la Casa Rosada en diciembre de 2023, el ultraderechista Milei puso fin al tradicional compromiso global de Argentina con la multipolaridad y subordinó la política exterior del país a su relación con Trump. Esa postura ya ha producido numerosas acciones, desde respaldar a Estados Unidos e Israel en la guerra con Irán hasta autorizar ejercicios militares estadounidenses dentro del país y la visita del presidente el mes pasado al portaaviones de propulsión nuclear USS. Nimitz cuando el barco se encontraba frente a las costas argentinas.

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