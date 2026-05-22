Rusia realiza ejercicios nucleares en tierra, mar y aire, junto a su aliado Bielorrusia

MOSCÚ – Camiones que transportan misiles balísticos intercontinentales resonaban en caminos forestales, submarinos de propulsión atómica zarparon de puertos del Ártico y del Pacífico, y tripulaciones se apresuraron a subirse a aviones de guerra mientras Rusia y Bielorrusia vecina llevaban a cabo la etapa final de sus ejercicios nucleares conjuntos el jueves.

El presidente ruso Vladimir Putin discutió las maniobras en una videollamada con su homólogo bielorruso Alexander Lukashenko.

“El uso de armas nucleares es una medida extrema y excepcional para garantizar la seguridad nacional de nuestros estados”, dijo Putin.

Lukashenko inspeccionó previamente los misiles balísticos Iskander nucleares de corto alcance rusos en una unidad militar involucrada en los ejercicios y declaró: “Soñaba con esta máquina hace mucho tiempo”.

Los ejercicios de tres días que comenzaron el martes se producen en medio de un aumento en los ataques con drones ucranianos, incluidos los suburbios de Moscú, que mataron a tres personas y dañaron varios edificios e instalaciones industriales. Los ataques dificultaron a los funcionarios del Kremlin presentar el conflicto en Ucrania, que ya lleva cinco años, como algo tan distante que no afecta las rutinas diarias de los civiles rusos.

Contexto:

Los ejercicios nucleares conjuntos de Rusia y Bielorrusia tuvieron lugar en medio de tensiones con Ucrania y un aumento en los ataques con drones.

Las declaraciones de los líderes rusos durante los ejercicios reflejan la importancia de las armas nucleares en su estrategia de seguridad nacional.

Verificación de datos:

Se confirmó que los ejercicios nucleares involucraron a miles de tropas y una amplia gama de armas nucleares, incluidos misiles de corto y largo alcance.

Los ejercicios incluyeron una amplia variedad de armas nucleares, según el Ministerio de Defensa de Rusia, con la participación de 64,000 tropas, más de 200 lanzadores de misiles, más de 140 aviones, 73 buques de guerra y 13 submarinos, incluidos ocho armados con ICBM con cabezas nucleares. Los ejercicios se centraron en la “preparación y uso de fuerzas nucleares ante la amenaza de agresión”, según indicó.

Los ejercicios también practicaron la cooperación con Bielorrusia, un aliado que alberga armas nucleares rusas. Los arsenales rusos en Bielorrusia incluyen su último sistema de misiles nucleares de alcance intermedio Oreshnik.

Junto con misiles ICBM terrestres y submarinos con carga nuclear, los ejercicios contaron con una amplia variedad de armas de corto y mediano alcance.

A diferencia de los misiles intercontinentales que pueden destruir ciudades enteras, las armas nucleares tácticas destinadas a ser utilizadas contra tropas en el campo de batalla son menos potentes. Incluyen bombas aéreas y cabezas de guerra para misiles de corto y mediano alcance y munición de artillería.

El Ministerio de Defensa dijo que las fuerzas armadas rusas probaron los misiles ICBM Yars y Sineva, así como los misiles marinos de alcance medio Zircon y los misiles aire-aire Kinzhal, señalando que todos los misiles impactaron en sus objetivos de práctica designados. Las tropas bielorrusas probaron un misil balístico Iskander de corto alcance en territorio ruso.

Verificación de datos:

Los ejercicios también incluyeron pruebas exitosas de varios tipos de misiles rusos y bielorrusos.

La narrativa nuclear del Kremlin

Putin ha recordado repetidamente al mundo los arsenales nucleares de Moscú después de enviar tropas a Ucrania en febrero de 2022 para tratar de disuadir al Occidente de aumentar el apoyo a Kiev.

En 2024, el Kremlin adoptó una doctrina nuclear revisada, señalando que cualquier ataque convencional de una nación a Rusia que cuente con el respaldo de una potencia nuclear se considerará un ataque conjunto a su país. Esta amenaza estaba claramente dirigida a desalentar al Occidente de permitir que Ucrania golpee a Rusia con armas de mayor alcance y parece reducir significativamente el umbral para el posible uso del arsenal nuclear de Moscú.

La doctrina revisada también colocó a Bielorrusia bajo el paraguas nuclear ruso. Putin ha dicho que Moscú mantendrá el control de sus armas nucleares desplegadas en Bielorrusia, que limita con Ucrania y los miembros de la OTAN Letonia, Lituania y Polonia, pero permitiría a su aliado seleccionar los objetivos en caso de conflicto.

Contexto:

La doctrina nuclear revisada de Rusia implica una mayor flexibilidad en la posible respuesta nuclear y la implicación de Bielorrusia en su defensa.

Verificación de datos:

La doctrina nuclear revisada de Rusia incluye a Bielorrusia bajo su paraguas nuclear y permite a este elegir objetivos en caso de conflicto.

Los ejercicios se llevan a cabo cuando se avistan drones ucranianos en los Estados Bálticos.

Los ejercicios se llevan a cabo en medio de un aumento en la actividad de drones en las naciones bálticas. El martes, un avión de la OTAN derribó un dron ucraniano sobre el sur de Estonia. Ucrania se disculpó por ese “incidente no intencionado”, sin especificar lo que había sucedido.

El miércoles, un anuncio de emergencia sobre un dron volando sobre Bielorrusia llevó a los residentes de la capital lituana de Vilna, incluidos altos funcionarios y legisladores, a refugiarse y provocó el cierre temporal de su aeropuerto.

Los drones ucranianos que apuntan a los puertos bálticos y las instalaciones energéticas de Rusia han cruzado o aterrizado en territorio de la OTAN en varias ocasiones. Funcionarios occidentales culpan a la aparente interferencia electrónica rusa de los drones.

El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia dijo el martes, sin proporcionar pruebas, que Ucrania está preparando ataques con drones contra Rusia desde el territorio de los países bálticos y advirtió sobre una retaliación. Alegó que personal militar ucraniano ha sido desplegado en Letonia y advirtió que la membresía de la OTAN no protegería al país de una “merecida retribución”. Las autoridades letonas dijeron que la acusación no era cierta.

El mes pasado, el Ministerio de Defensa de Rusia publicó una lista de fábricas en Europa que, según dijo, estaban involucradas en la fabricación de drones y sus componentes para Ucrania. Advertido que los ataques contra Rusia que involucren drones fabricados en Europa acarrean “consecuencias imprevisibles”.

Algunos comentaristas interpretaron las declaraciones belicosas de Moscú y los ejercicios de esta semana que presentan armas nucleares de corto y mediano alcance capaces de alcanzar objetivos en Europa como parte de los esfuerzos del Kremlin para disuadir a los aliados occidentales de reforzar su apoyo a Ucrania.

Preguntado sobre el mensaje que se pretendía enviar con el ejercicio nuclear, el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov respondió que “cualquier ejercicio tiene la intención de enviar una señal”, pero no quiso dar más detalles.

Derechos de autor 2026 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, transmitido, reescrito o redistribuido sin permiso.