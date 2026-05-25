Fotógrafo de la Liga Mundial de Surf mordido por una criatura marina

El día final del evento New Zealand Pro de la World Surf League se detuvo después de que un fotógrafo fuera atacado en el agua por una criatura marina que los organizadores creen que era un tiburón o un león marino.

El incidente ocurrió mientras los surfistas brasileños Yago Dora e Italo Ferreira competían en las semifinales masculinas en Raglan, en la Isla Norte.

Se activó un ‘código rojo’ con el evento en suspenso el lunes mientras los equipos médicos respondían.

Renato Hickel, vicepresidente de giras y competiciones de la Liga Mundial de Surf, dijo que el fotógrafo, el australiano Ed Sloane, tenía “pequeñas heridas punzantes” y fue trasladado al hospital en ambulancia.

“Activamos el código rojo cuando se trata de un ataque de vida marina a un surfista o a un fotógrafo. Esta vez fue nuestro querido fotógrafo acuático y gracias a Dios está de buen humor. Está bien considerando lo sucedido”, dijo Hickel en la transmisión de WSL.

Y añadió: “En este momento no estamos seguros de si fue un tiburón o un león marino. El médico que estaba aquí ayudando en el lugar se inclinó a pensar que era un león marino en lugar de un tiburón.

“Sin embargo, da mucho miedo. Italo y Yago estaban muy conmocionados. Vieron el chapoteo y el incidente, otra razón más para suspender el evento.

Sloane agradeció al equipo médico y a la patrulla acuática de la WSL por su “asistencia inmediata” en un comunicado compartido por la liga de surf.

“Estoy bien, tuve mordeduras en el pie izquierdo y estoy recibiendo atención médica”, dijo.

“Me encanta este lugar y no puedo esperar a ver una final épica”, añadió. “Aplausos para todos por un gran final del evento”.

El evento se reanudó después de varias horas con medidas de seguridad que incluían motos de agua adicionales y un observador con drones para monitorear el agua.

Aún no está claro qué mordió a Sloane.