Rooney: Chelsea podría convertirse en una amenaza real sin fútbol europeo

Wayne Rooney cree que Chelsea podría convertirse en “una amenaza real” en la Premier League la próxima temporada a pesar de no haber logrado la clasificación europea tras una decepcionante campaña doméstica.

Los Blues terminaron la temporada en décimo lugar después de una derrota por 2-1 ante el Sunderland en el último día, perdiendo un lugar en la Europa League ya que el Brighton y el Black Cats terminaron por encima de ellos.

Fue solo la tercera vez desde la temporada 1995-96 que Chelsea terminó en el décimo lugar o peor en la máxima categoría.

Chelsea tuvo una temporada turbulenta que vio la salida de Enzo Maresca y Liam Rosenior del club antes de que Xabi Alonso fuera nombrado como nuevo entrenador de cara a la próxima temporada.

Rooney respalda a Alonso

El exdelantero del Manchester United e Inglaterra, Rooney, cree que la ausencia de Europa de Chelsea podría funcionar a su favor mientras Alonso se prepara para su primera temporada en Stamford Bridge.

“Creo que serán una amenaza real la próxima temporada”, dijo Rooney en el podcast de Wayne Rooney.

“Obviamente, al tener un partido por semana, y con Alonso llegando, creo que es emocionante para la Premier League porque creo que tiene el potencial para ser un gran entrenador.

“Le da un periodo de tiempo para adaptarse al club y transmitir sus ideas. Así que creo que beneficiará al club de fútbol”.

Rooney señaló la temporada del propio Manchester United como evidencia de cómo menos partidos pueden beneficiar a los equipos que compiten en la parte alta de la tabla.

El United no tuvo compromisos europeos esta temporada y terminó fuerte para asegurar el tercer lugar en la Premier League.

Chelsea, por otro lado, llegó a los octavos de final de la Champions League antes de sufrir una dura derrota por un global de 8-2 contra el Paris Saint-Germain.

Rooney cree que el calendario reducido la próxima temporada podría darle a Alonso un tiempo valioso en el entrenamiento, especialmente con varios clubes esperando enfrentar preparaciones interrumpidas debido a la Copa del Mundo.

“La pretemporada de este año para todos los entrenadores de todos los clubes importantes se verá interrumpida, obviamente, debido a la Copa del Mundo”, agregó Rooney.

“Creo que ahí es donde le beneficiará a Alonso, porque tendrá ese tiempo una vez que empiece la temporada para transmitir sus ideas.

“Los equipos europeos podrían tener dificultades. Podría significar tres días adicionales a la semana en el campo de entrenamiento”.