Lionel Messi le da a Argentina un motivo de preocupación por la Copa del Mundo y se culpa a la ‘fatiga’ del Inter Miami

Lionel Messi sufrió una lesión el domingo antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En el minuto 73 del último partido del Inter Miami en la Major League Soccer antes del Mundial, el internacional argentino indicó al banquillo que necesitaba salir del campo con lo que parecía ser una lesión en la parte posterior de la pierna.

4 Messi sufrió una lesión contra Filadelfia el domingo, a pocas semanas del Mundial Crédito: Getty

En el momento de su sustitución en el choque de la MLS contra el Philadelphia Union en el Nu Stadium, el marcador era 4-4.

Pero el exdelantero de Barcelona y Liverpool Luis Suárez completó su hattrick en el minuto 81 para darle a Miami la ventaja, mientras que el compatriota argentino de Messi, Rodrigo De Paul, aseguró que la victoria perteneciera a The Herons con un gol en el tiempo de descuento para sellar el marcador 6-4.

Este fue el segundo partido con mayor puntuación en la historia de la MLS.

Los temores sobre la gravedad de la lesión de Messi eran altos, ya que la Copa del Mundo estaba a solo unas semanas de comenzar y el jugador de 38 años caminaba directamente por el túnel agarrándose la pierna después de ser sustituido.

Pero el técnico interino Guillermo Hoyos intentó disipar esos temores, descartando la lesión consecutiva del Jugador Más Valioso de la MLS como debida a “fatiga”.

“Hasta donde yo sé, todavía no tenemos un informe al respecto, pero realmente estaba fatigado”, dijo Hoyos después del partido.

“Era cansancio. Estaba cansado, el campo estaba pesado y más que dudar, siempre se dice no correr riesgos”.

Aún no se ha publicado un diagnóstico oficial sobre la lesión del siete veces ganador del Balón de Oro, aunque se espera que llegue en los próximos días.

También se ha informado que tanto Messi como De Paul, de 32 años, se han sometido a sesiones de fitness adicionales para asegurarse de que estén en óptimas condiciones físicas antes del verano.

Messi tiene 13 goles y siete asistencias en sólo 16 partidos de la MLS esta temporada, lo que demuestra que está en gran forma de cara a la defensa del título de su selección nacional en el verano.

Messi espera liderar la defensa del título de la Copa del Mundo

Salvo una lesión importante, se espera que Lionel Scaloni seleccione a Messi para liderar a su país en la que será su sexta Copa del Mundo, un récord empatado con su gran rival de toda la vida, Cristiano Ronaldo.

4 Messi tuvo que retirarse por una aparente lesión en la pierna en el minuto 73. Crédito: AFP

4 Los goles tardíos de Suárez y De Paul le dieron a Miami la victoria por 6-4 Crédito: Getty

Pero esta no sería la primera vez que Messi llega a un Mundial tras sufrir una lesión.

Solo habrá que recordar el año 2022, cuando la superestrella sufrió una inflamación del tendón de Aquiles cuando jugaba para el Paris Saint-Germain de la Ligue 1.

Por supuesto, participaría en cada minuto de cada partido de Argentina en su camino hacia la gloria en la Copa Mundial en Qatar.

Scaloni nombrará su plantel argentino de 26 jugadores (y los actuales campeones) el 1 de junio, apenas unas semanas antes de que comience el torneo recientemente ampliado a 48 equipos el 11 de junio.

La Albiceleste está encuadrada en el Grupo J, en el que también participan Argelia, Austria y Jordania.

4 Messi llevó a su nación a la gloria en el Mundial de Qatar 2022 Crédito: Getty

Su primer partido del grupo tendrá lugar el 16 de junio contra Argelia en Kansas City en el icónico Arrowhead Stadium que actualmente, aunque no por mucho más tiempo, acoge a los Kansas City Chiefs, potencia de la NFL.

Luego se enfrentarán a Austria el 22 de junio, antes de enfrentarse a Jordania el 27 de junio, ambos partidos tendrán lugar en Dallas. Texas.

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Los 104 juegos de la Copa Mundial 2026 este verano se transmitirán en vivo por talkSPORT, talkSPORT 2 y la aplicación talkSPORT..