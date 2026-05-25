Por qué Demi Lovato tiene tanta confianza en su amor por su esposo Jutes

También hermosa fue su boda en Santa Bárbara, California, en mayo de 2025. “Me sentí amada”, dijo la novia a Vogue en ese momento. “Todo lo que la vida me ha traído a este momento, y valió más que la pena. Fue tan especial poder casarme con mi mejor amigo, mi alma gemela y el amor de mi vida”. Y aunque Demi ha tenido relaciones de alto perfil en el pasado, con Wilmer Valderrama, Joe Jonas y su ex prometido Max Ehrich> entre sus ex parejas, finalmente pudo darle un descanso a su corazón y encontrar a su persona en Jutes. “Es difícil poner en palabras lo que Jordan significa para mí”, continuó. “Encontrar un amor como este ha completado mi vida de muchas maneras. Ambos trabajamos en nosotros mismos primero para estar listos y abiertos para compartir una vida juntos, y creo que es una parte realmente importante de nuestra relación. No nos complementamos el uno al otro, ya que hicimos el trabajo para completarnos primero, y creo que es algo realmente importante de hacer.” Y no pueden esperar a ver qué depara el futuro. “Estoy deseando enamorarme más”, compartió Jutes en su conversación con E! News, “y pasar el rato con mi mejor amigo todo el tiempo”. Porque solo hay una vida que vivir y no hay tiempo que perder, sigue leyendo para ver más de los momentos más dulces de Demi y Jutes.