El Arsenal gana la Premier League: ahora es el comienzo de un período de dominio para los Gunners

Arteta ya ha dicho que quiere “hacer el desfile con dos grandes trofeos” mientras se propone ganar la Liga de Campeones por primera vez en la historia del Arsenal.

El Arsenal respaldó a Arteta con alrededor de £ 250 millones de gasto el verano pasado mientras buscaban aumentar la calidad y profundidad de su equipo y trajeron jugadores como Viktor Gyokeres y Martin Zubimendi, que fueron categorizados como fichajes de “ganar ahora”.

Arteta quiere construir un legado de éxito sostenido con los Gunners y una vez que termine la final de la Liga de Campeones, la atención se centrará en atarlo a un nuevo contrato.

Se han tenido conversaciones iniciales y se acelerarán a medida que todas las partes trabajen para resolver el nuevo contrato antes de la próxima temporada.

Los Gunners volverán a invertir en el mercado de fichajes este verano y el copresidente Josh Kroenke ya ha dicho que Arteta contará con el respaldo.

“Si alguien merece esto, es este grupo”. Kroenke dijo a Sky Sports después de levantar el trofeo del Arsenal.

“[We are invested] emocional, financieramente, todo. Este club significa mucho para nosotros.

“Creo que a algunas personas les tomó algunos años darse cuenta de lo que eso realmente significaba, pero tenemos grandes personas, jugadores y entrenadores. Simplemente tenemos que continuar brindando los recursos para hacer cosas mágicas como lo hicieron esta temporada.

La dirigencia futbolística del Arsenal, con Josh Kroenke, el director ejecutivo Richard Garlick, el director de operaciones futbolísticas James King y el director deportivo Andrea Berta junto a Arteta, buscan reclutar a un mediocampista, un extremo izquierdo y un delantero. Sin embargo, también habrá que recuperar algo de dinero después del gran gasto del año pasado.

Y con el éxito asegurado, su nivel de influencia y la transformación completa, ahora podría ser el momento para que Arteta convierta al Arsenal en un ganador en serie.