Rangers: Lawrence Shankland completa el movimiento ‘soñado’ procedente del Hearts

Decir que han sido unas semanas difíciles para los fanáticos de Hearts es quedarse corto.

Perder el último día en Celtic Park ciertamente pasó factura, pero la noticia de que el capitán y máximo goleador Shankland se marcha al Rangers es un duro golpe después de lo que, en general, fue una temporada para recordar.

Hace cuatro años, Shankland formó parte del equipo de Beerschot que acababa de descender a la segunda división del fútbol belga. Marcó cinco goles en 26 apariciones allí antes de que Hearts le diera un salvavidas de regreso al fútbol escocés.

Desde que llegó a Gorgie, el jugador de 30 años ha marcado más de 90 goles y se ha abierto camino en la selección de Escocia para el Mundial, anotando en la victoria decisiva sobre Dinamarca.

Así que no hay duda de que los Hearts han sido buenos para Shankland y, de la misma manera, él ha sido excelente para el club.

Sin embargo, la forma de su partida dejará un sabor amargo. Cuando firmó un contrato por tres años el verano pasado, no había indicios de una cláusula que le permitiera unirse a uno de los mayores rivales del Hearts de forma gratuita.

Se formularán preguntas -y con razón- sobre cómo y por qué se acordó eso.

Los jugadores van y vienen y, cuando Shankland regrese a Tynecastle, será interesante ver y escuchar la reacción del mismo apoyo que cantó su nombre con tanta fuerza y ​​orgullo semana tras semana.

El hueco que deja en el vestuario del Tynecastle es enorme. De hecho, cuando se agregan las posibles salidas de Cammy Devlin, Frankie Kent y Craig Gordon, junto con la pérdida de Craig Halkett como jugador debido a una lesión durante gran parte de este año, mucha estatura y liderazgo estarán ausentes.

Ahora depende de todos los involucrados en el reclutamiento en Hearts asegurarse de que haya reemplazos listos.

Las eliminatorias de la Liga de Campeones llegarán rápidamente en julio. Puede que sea un momento para descansar, pero para quienes están detrás de escena en Hearts, es probable que sea un verano muy ocupado.