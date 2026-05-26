Rumores de transferencia, noticias: Man United hace movimiento temprano …

Manchester United está en conversaciones para renovar el contrato de Bruno Fernandes. Además, Tottenham Hotspur busca múltiples fichajes tempranos a medida que su reconstrucción comienza bajo el mando del entrenador Roberto De Zerbi.

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RUMORES DESTACADOS – Manchester United ha iniciado conversaciones con Bruno Fernandes sobre un nuevo contrato, según el periodista de fichajes Fabrizio Romano. El capitán del United tiene un acuerdo en Old Trafford hasta 2027, pero después de establecer recientemente un nuevo récord de asistencias en una temporada de la Premier League (21), los funcionarios del club buscan recompensar al centrocampista. Se cree que se han llevado a cabo discusiones iniciales, con el United ansioso por frenar el interés de clubes en Arabia Saudita y Europa por el jugador de 31 años, en medio de una cláusula en su contrato actual que significa que está disponible por £ 57 millones.

– La Juventus ha realizado consultas sobre un posible fichaje del lateral izquierdo del Liverpool, Andy Robertson, que está sin contrato, según el periodista de fichajes Gianluca Di Marzio. El club de la Serie A está tratando de superar a Tottenham en un acuerdo por el agente libre próximamente. Los Spurs tenían un acuerdo en principio acordado con el internacional escocés desde enero, bajo la condición de la permanencia en la Premier League, pero nada se ha firmado formalmente. La Juventus podría sumarse a la carrera por fichar a Robertson, incluso después de perderse la clasificación para la Liga de Campeones.

– Tottenham ha asegurado un acuerdo verbal con el defensor del Bournemouth, Marcos Senesi, para un fichaje libre, según el periodista de fichajes Matteo Moretto. El defensor central argentino ya ha confirmado que dejará los Cherries cuando expire su contrato al final de la temporada, y tiene varias opciones para su próximo movimiento. Ha sido fuertemente vinculado con los Spurs en las últimas semanas, aunque cualquier interés en un fichaje dependía de su estatus en la Premier League. Con la permanencia confirmada el fin de semana pasado, se espera que el jugador de 29 años sea uno de los primeros fichajes del entrenador Roberto De Zerbi este verano.

– Esos no son los únicos fichajes que está haciendo Tottenham. Los Spurs también buscan agregar a Savinho del Manchester City, según informa el Daily Mail. El jugador de 22 años ha disputado 35 partidos esta temporada, pero no logró ganarse un lugar regular en el once inicial de Pep Guardiola. Queda por verse si Savinho estaría dispuesto a mudarse a los Spurs, así como la valoración de transferencia que establecería el City. Los porteros James Trafford y Karl Darlow también han sido objetivos para la reconstrucción en los Spurs.

[Notas de contexto: Bruno Fernandes es un jugador de fútbol portugués que juega como centrocampista para el Manchester United. Tottenham Hotspur es un club de fútbol con sede en Londres, Inglaterra. Roberto De Zerbi es el entrenador del club. Todas las informaciones provienen de fuentes relacionadas con el mundo del fútbol].