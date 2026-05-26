Qué estar atento a los deportes de WPIAL del 26 al 27 de mayo de 2026: juegos por el 3er lugar en béisbol y softbol

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Lunes 25 de mayo de 2026 | 22:02

Matthew Dukovich de Serra Catholic hace una atrapada en picada en la pared del jardín contra Greensburg Central Catholic durante su semifinal WPIAL Clase A el miércoles en Norwin. (Christopher Horner | TribLive)



Todos los ojos esta semana estarán puestos en EQT Park en Washington para los seis campeonatos de béisbol WPIAL el martes y miércoles y en Lilley Field en PennWest University-California para los seis juegos por el título de softbol distrital programados para el miércoles y jueves.

Bueno, no todas las miradas.

La WPIAL tiene 10 juegos de consolación que se jugarán los martes y miércoles en varios sitios neutrales.

Algunos de estos concursos tienen como objetivo la clasificación de postemporada de la PIAA: qué equipo será el tercer y cuarto sembrado de la WPIAL.

Sin embargo, algunos de estos enfrentamientos son juegos estresantes en los que “ganas y estás dentro”. Estos juegos determinarán qué equipos extenderán su temporada hasta los playoffs estatales y cuáles terminarán sus temporadas antes de junio.

Aquí hay un resumen de los cinco juegos de consolación de béisbol y cinco de softbol.

Béisbol

Martes

Clase 4A

Derry (9-10) contra Hopewell (16-6)

7 pm, Ross Memorial Park en el W&J Sports Complex en Washington

La inesperada carrera de postemporada de los Trojans como sembrado No. 13 incluyó victorias sobre el No. 4 Beaver y el No. 12 Hampton antes de ser eliminados por Indiana, el primer favorito, en las semifinales, 3-0.

Los Vikings fueron el sembrado No. 6 y vencieron a Ringgold en la primera ronda y al No. 3 Valley en los cuartos de final, pero cayeron de manera desgarradora ante la No. 2 Elizabeth Forward en las semifinales, 4-3.

El ganador irá a los playoffs estatales mientras que el perdedor volverá a casa.

Hopewell ha llegado a la postemporada de la PIAA tres veces en esta década: 2021, 2022 y 2023. Los Vikings ganaron una corona estatal hace 40 años, venciendo a Montoursville en el juego de campeonato Clase 3A de 1986.

Mientras tanto, hace 40 años, Derry jugó su primer y único partido de playoffs de béisbol de la PIAA, perdiendo ante Bedford en la primera ronda de los playoffs de Clase 3A de 1986.

Clase 2A

Riverview (14-7) contra South Side (15-4)

4 pm, Ross Memorial Park en el W&J Sports Complex en Washington

Los Raiders fueron el sembrado No. 4 en el grupo de Clase 2A y derrotaron a Frazier por una carrera en ocho entradas en la primera ronda y a Laurel por dos carreras en la segunda ronda, luego perdieron por tres carreras ante Fort Cherry, el primer favorito, en la tercera ronda.

Los Rams tuvieron un descanso en la primera ronda como sembrados No. 3, luego superaron a New Brighton en los cuartos de final por una carrera antes de perder por una carrera ante el No. 2 Neshannock en las semifinales.

El ganador irá a los playoffs estatales mientras que el perdedor volverá a casa.

Riverview ha participado en los playoffs estatales cinco veces, incluido 2021 y el año pasado en esta década. Los muchachos de Oakmont ganaron la corona estatal hace 41 años, venciendo a Schuykill Haven en las finales de Clase 2A en 1983.

South Side ha llegado a la postemporada de la PIAA tres veces y su temporada extendida más reciente se produjo hace ocho años en 2018.

Este es el tercer encuentro del año entre estos enemigos de la Sección 3-2A y ambos equipos obtuvieron victorias como visitantes. Los Raiders ganaron 5-4 y los Rams consiguieron una victoria al día siguiente, 2-1.

Clase A

Western Beaver (12-4) vs. Serra Catholic (13-7)

13:00 horas, Ross Memorial Park en el complejo deportivo W&J en Washington

Los Golden Beavers fueron el sembrado No. 4 y tuvieron un descanso en la primera ronda antes de derrotar a Bishop Canevin en un juego salvaje, 7-6. Luego perdieron ante el máximo favorito Eden Christian Academy, 7-0.

Los Eagles, campeones del distrito de 2025, también tuvieron un descanso en la primera ronda y luego superaron a Aquinas Academy, 13-3. Sus esperanzas de repetir se vieron frustradas por el No. 2 Greensburg Central Catholic, 2-1.

El ganador es el puesto No. 3 del WPIAL y el perdedor es el No. 4.

Serra Catholic ha aparecido en los playoffs estatales cada año esta década, mientras que Western Beaver se ha clasificado dos veces, en 2000 y 2013.

Miércoles

Clase 5A

Montour (17-6) contra Thomas Jefferson (18-5)

2 pm, Ross Memorial Park en el W&J Sports Complex en Washington

¿Cómo reaccionarán los Spartans después de uno de los juegos de playoffs de WPIAL más locos de la historia, uno en el que se recuperaron en la parte baja de la séptima entrada con nueve carreras para empatar el juego, 10-10, solo para perder ante Upper St. Clair en ocho entradas, 13-10?

Ha sido una carrera de playoffs emotiva para Montour, ya que los Spartans vencieron a su rival West Allegheny en nueve entradas en el primer partido y luego derrotaron al primer favorito Pine-Richland en los cuartos antes de caer ante la USC.

Los Jaguars fueron el tercer puesto y derrotaron a Mars y Bethel Park en juegos de una carrera antes de perder por una carrera ante South Fayette en las semifinales.

Estos fueron los dos mejores equipos de la Sección 4-5A con Thomas Jefferson arrasando en su serie de sección de Montour a mediados de abril con puntuaciones de 5-0 y 4-1.

El ganador es el No. 3 y el perdedor es el No. 4 en la clasificación de la WPIAL, ya que ambos se han clasificado para la postemporada de la PIAA.

TJ solo ha llegado a ese punto tres veces, dos de ellas recientemente, en 2022 y 2024.

Montour calificó para los estados cuatro veces esta década entre 2021-2024.

Clase 3A

Avonworth (17-6) contra Riverside (12-8)

5 pm, Ross Memorial Park en el W&J Sports Complex en Washington

Los Antelopes, primeros cabezas de serie, blanquearon a Waynesburg en la primera ronda y superaron al No. 9 Charleroi en los cuartos antes de caer ante su rival de sección South Park en las semifinales, 5-2.

Los Panthers No. 7 abrieron la defensa de su corona Clase 3A 2025 con victorias sobre Shady Side Academy y South Allegheny, luego sus esperanzas de repetir se desvanecieron con una derrota ante su rival Ellwood City en las semifinales, 6-5.

Ambos equipos se han clasificado para los playoffs estatales; el ganador obtuvo el puesto número 3 y el perdedor se convirtió en el puesto número 4 de la WPIAL.

Estos dos se enfrentaron por última vez en los playoffs del distrito en el juego de campeonato Clase 3A de 2024, con Avonworth superando a Riverside en uno de los mejores juegos por el título en la historia de WPIAL, 4-3, en 14 entradas.

Los Panthers han ganado seis campeonatos PIAA, incluida la corona de 2025, mientras que los Antelopes aún no han ganado el oro estatal, pero estuvieron cerca hace dos años cuando cayeron ante Neumann-Goretti en el juego por el título de Clase 3A de 2024.

Sofbol

Martes

Clase 5A

Baldwin (18-5) contra Thomas Jefferson (17-4)

4 p.m., Oeste de Mifflin

Los Highlanders No. 5 vencieron a Kiski Area por una carrera en la primera ronda y a West Allegheny por seis en los cuartos de final y luego cayeron ante el primer favorito Shaler en las semifinales, 10-0.

Los Jaguars No. 2 superaron a South Fayette en el primer partido y blanquearon a Plum en la segunda ronda antes de ser sorprendidos por North Hills en los últimos cuatro, 6-3.

Ambos equipos se han clasificado para los playoffs estatales y el ganador se lleva el puesto número 3 y el perdedor el número 4 del WPIAL.

Estos enemigos de la Sección 4-5A dividieron sus dos juegos en la temporada regular con Baldwin ganando 7-4 y Thomas Jefferson ganando el segundo enfrentamiento, 6-1.

Los Highlanders han llegado al juego por el título de la PIAA tres veces en su historia, pero no han jugado en un juego de playoffs estatal desde 2018.

En la última aparición de los Jaguars en los playoffs estatales, lo ganaron todo. TJ venció a Pittston Area para ganar la corona PIAA Clase 5A 2024.

Clase 4A

Hampton (15-6) contra North Catholic (14-6)

7 p. m., norte de Allegheny

Talbots, campeón de la WPIAL de 2025, fue el cuarto favorito esta temporada y derrotó a Greensburg Salem y Uniontown antes de caer ante la primera cabeza de serie, Elizabeth Forward, en las semifinales, 7-5.

Los Trojans fueron el sembrado No. 7 y derrotaron a West Mifflin y al No. 2 Knoch en las dos primeras rondas, luego perdieron ante el No. 3 Blackhawk en las semifinales, 13-4.

Durante la temporada regular, Hampton arrasó con North Catholic en sus dos juegos de la Sección 3-4A, ganando por puntuaciones de 9-6 y 8-2.

El ganador se clasifica para los playoffs PIAA Clase 4A de 2026, mientras que la temporada termina para el perdedor.

Los Trojans solo llegaron dos veces al playoff de la PIAA, en 2001 y 2016.

Los Talbots se han clasificado cuatro veces para los playoffs estatales, incluso en cada una de las dos últimas temporadas.

Clase 3A

Ellwood City (10-6) contra Keystone Oaks (17-5)

3 p. m., norte de Allegheny

Los Wolverines fueron el sembrado No. 4 y disfrutaron de un descanso en la primera ronda antes de dejar fuera a McGuffey en los cuartos de final y caer ante el máximo favorito South Park en las semifinales, 2-0.

Los Golden Eagles lograron victorias consecutivas como sembrados No. 7, blanqueando al No. 10 Deer Lakes en la primera ronda y al No. 2 Mohawk en la segunda ronda; sin embargo, finalmente fueron anotados y perdieron ante el No. 3 Mt. Pleasant en la tercera ronda, 3-2.

En este juego de consolación 3A está en juego un lugar en los playoffs de la PIAA.

Keystone Oaks solo se ha clasificado una vez en la historia de la escuela para los playoffs de softbol estatales. Llegaron a cuartos de final en 2019.

Ellwood City ha llegado a los playoffs de la PIAA siete veces y su aparición más reciente fue en 2021.

Clase 2A

Laurel (15-6) contra Chartiers-Houston (18-3)

5 p. m., norte de Allegheny

Los Spartans, primeros cabezas de serie, derrotaron a Shady Side Academy y Frazier en las dos primeras rondas antes de perder ante su rival Neshannock en las semifinales, 7-5.

Los Buccaneers, número 2, superaron a Washington en la primera ronda y eliminaron a Riverside en los cuartos de final, luego cayeron ante el número 3 Bentworth en las semifinales, 2-1.

Ambos equipos se han clasificado para los playoffs de la PIAA y el ganador de este juego obtiene el puesto número 3 de la WPIAL.

Laurel ha llegado a los playoffs de la PIAA seis veces, pero las seis apariciones se han producido en las últimas seis temporadas, incluido un puesto en las semifinales estatales hace un año.

Chartiers-Houston está a punto de hacer su aparición número 25 en los playoffs estatales. Los Bucs lo ganaron todo hace 16 años cuando derrotaron a Montgomery en el juego por el título de Clase A de 2010.

Clase A

Jefferson-Morgan (16-7) contra West Greene (13-9)

4 pm, Escuela Primaria Pleasant Valley en Peters Township

Los Rockets fueron el sembrado No. 5 y lograron victorias sobre Leechburg en la primera ronda y sobre el No. 4 Serra Catholic en los cuartos de final antes de caer ante el Union, el máximo favorito, en las semifinales, 17-7.

Los Pioneers tuvieron un descanso en la primera ronda como sembrados No. 3 y aplastaron a South Side en su primer partido de postemporada, luego cayeron ante el No. 2 Carmichaels en las semifinales, 9-0.

El ganador de esta batalla por los poderes del condado de Greene se dirige a los playoffs estatales, mientras que la temporada termina para el perdedor.

En la temporada regular, West Greene ganó los dos juegos de la Sección 2-A contra Jefferson-Morgan por puntuaciones de 10-8 y 10-1.

Los Rockets solo han estado dos veces en los playoffs estatales, en 1981 y en 2015.

Los Pioneers han jugado en la postemporada de la PIAA nueve años anteriores, incluyendo cada temporada desde 2016 con la excepción de 2023.

Martes en Trib HSSN

Hay cinco transmisiones que puede ver o escuchar en TribHSSN.TribLive.com el día 26 de mayo.

Transmisión de audio de las eliminatorias de béisbol de WPIAL: Campeonato Clase 4A: Elizabeth Forward vs. Indiana a las 7 pm en TribLive High School Sports Network en TribHSSN.TribLive.com

Transmisión de audio de las eliminatorias de béisbol de WPIAL: Campeonato Clase A: Greensburg Central Catholic vs. Eden Christian Academy a la 1 pm en TribLive High School Sports Network en TribHSSN.TribLive.com

Transmisión de audio de las eliminatorias de béisbol de WPIAL: Campeonato Clase 2A: Neshannock vs. Fort Cherry a las 4 pm en Lawrence County Sports Net y WJPA-AM 1450 en TribHSSN.TribLive.com

Transmisión de video de las eliminatorias de softbol de WPIAL: Consolación Clase 3A: Keystone Oaks vs. Ellwood City a las 3 pm en Lawrence County Sports Net en TribHSSN.TribLive.com

Transmisión de video o audio de las eliminatorias de softbol de WPIAL: Consolación Clase 2A: Chartiers-Houston vs. Laurel a las 5 pm en Lawrence County Sports Net en TribHSSN.TribLive.com

Miércoles en Trib HSSN

Hay siete transmisiones que puede ver o escuchar en TribHSSN.TribLive.com el día 27 de mayo.

Transmisión de audio de las eliminatorias de béisbol de WPIAL: Campeonato Clase 5A: South Fayette vs. Upper St. Clair a las 7 pm en TribLive High School Sports Network en TribHSSN.TribLive.com

Transmisión de audio de las eliminatorias de béisbol de WPIAL: Campeonato Clase 6A: North Allegheny vs. Butler a las 4 pm en TribLive High School Sports Network en TribHSSN.TribLive.com

Transmisión de audio de las eliminatorias de béisbol de WPIAL: Campeonato Clase 3A: Ellwood City vs. South Park a la 1 pm en TribLive High School Sports Network en TribHSSN.TribLive.com

Transmisión de audio de las eliminatorias de softbol de WPIAL: Campeonato Clase 5A: North Hills vs. Shaler a las 2:15 pm en TribLive High School Sports Network en TribHSSN.TribLive.com

Transmisión de audio de las eliminatorias de softbol de WPIAL: Campeonato Clase 6A: Seneca Valley vs. Hempfield a las 4:30 pm en Westmoreland Sports Network en TribHSSN.TribLive.com

Transmisión de audio de las eliminatorias de softbol de WPIAL: Campeonato Clase 2A: Bentworth vs. Neshannock a las 12 p.m. en Lawrence County Sports Net y WJPA-AM 1450 en TribHSSN.TribLive.com

Transmisión de vídeo de las eliminatorias de béisbol de WPIAL: Consolación Clase 3A: Riverside vs. Avonworth a las 5 pm en Lawrence County Sports Net en TribHSSN.TribLive.com

Jueves en Trib HSSN

Hay tres transmisiones que puedes ver o escuchar en TribHSSN.TribLive.com el día 28 de mayo.

Transmisión de audio de las eliminatorias de softbol de WPIAL: Campeonato Clase 3A: Mt. Pleasant vs. South Park a las 2:15 pm en TribLive High School Sports Network en TribHSSN.TribLive.com

Transmisión de audio de las eliminatorias de softbol de WPIAL: Campeonato Clase 4A: Blackhawk vs. Elizabeth Forward a las 4:30 pm en TribLive High School Sports Network en TribHSSN.TribLive.com

Transmisión de audio de las eliminatorias de softbol de WPIAL: Campeonato Clase A: Carmichaels vs. Union a las 12 p.m. en Lawrence County Sports Net en TribHSSN.TribLive.com