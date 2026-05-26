¡El podio del ERC Junior ya para Tom Heindrichs!

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La campaña europea del JERC de Tom Heindrichs tuvo un comienzo brillante este fin de semana en Suecia. En las especiales de la región de Karlstad, donde el Rally de Suecia escribió algunas de las páginas más bellas de la historia del WRC en la modalidad invernal, el representante del equipo nacional RACB realizó una muy buena actuación en el marco del Bauhaus Royal Rally de Escandinavia.

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“Sin embargo, de cara a esta prueba tenía la intención de sumar algunos puntos y progresar. Pero parece que el apetito viene con comer… Me mostré más exigente a medida que pasaban los kilómetros”resumió el belga a su llegada.

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Muy rápidamente, Tom Heindrichs levantó el capó de su Opel Corsa Rally4 oficial entre los mejores de la categoría. “Pero apenas asumimos riesgosenfatizó a su llegada. Era muy importante completar este rally para aumentar mi experiencia sobre tierra. Tuve mucho cuidado en las zonas difíciles y tuve cuidado de no lanzarme a las cuerdas, donde había un gran riesgo de pinchazo”.

En general, la valoración del representante de la Selección Nacional de la RACB es positiva: “Timo Schulz, el ganador de la categoría, participaba por tercera vez en el evento. Ya había corrido algunas de las especiales cuando éramos nuevos en este circuito y nuestra experiencia sobre tierra era limitada. Terminar 16″7 detrás de él en un recorrido de casi 190 kilómetros cronometrados tuvo un sabor particular. Este rally fue sin duda uno de los más difíciles de la temporada y logramos el mejor tiempo de la categoría el domingo por la mañana. Los resultados son, por lo tanto, muy positivos: aprendimos mucho sobre la tierra sueca y sumamos grandes puntos. No veo la hora de competir en la próxima prueba del JERC: el Rally di Roma Capitale, a principios de julio, sobre asfalto”.(Vincent Franssen & Comm / Foto Equipo Nacional RACB)