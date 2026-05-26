Teddy Swims derrumba la casa con Mr. Know It All en los American Music Awards

El músico canta su último sencillo en vivo en los AMAs 2026 desde Las Vegas

Teddy Swims interpretó su reciente éxito, “Mr. Know It All”, el domingo por la noche en los American Music Awards.

Swims fue presentado por la también georgiana Mariah the Scientist, y se lanzó a una emotiva interpretación de su nueva canción en un escenario que parecía una casa tapiada. Respaldado por músicos en guitarra punteada y tambores de mano, la voz de Swims brilló mientras cantaba sobre la anticipación del fin de una relación.

Aunque ha pasado más de un año desde que Swims lanzó su álbum más reciente en 2025, “I’ve Tried Everything but Therapy (Part 2)”, ha estado en la cima con sencillos como “Gone Gone Gone,” que cuenta con David Guetta y Tones and I y está nominado a Colaboración del Año en los AMAs de este año. También contribuyó con “You’ve Got Another Thing Coming” (no es la canción de Judas Priest) a la banda sonora de la segunda temporada de “Nobody Wants This”.

También llamó la atención en ambos fines de semana de Coachella en abril con sets llenos de éxitos y apariciones especiales de David Lee Roth, Joe Jonas y Vanessa Carlton. “Como vuelta de la victoria, Swims cerró su set con su mayor éxito, ‘Lose Control’, inspirando a la multitud a balancearse al ritmo, mientras pirotecnia estallaba en el escenario y Swims se iba en una moto personalizada, poniendo el broche a un set que claramente aprendió todas las lecciones posibles de los sets de mediodía de años anteriores para entregar algo memorable”, reportó Rolling Stone. También notablemente dio a “Mr. Know It All” su debut en vivo en el festival.

Presentados por Queen Latifah, los AMAs 2026 se están celebrando en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Taylor Swift lideró la noche con ocho nominaciones, incluyendo Artista del Año, Álbum del Año y Canción del Año. Sabrina Carpenter, Morgan Wallen, Olivia Dean y Sombr la siguen con siete nominaciones cada uno.