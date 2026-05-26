Se desvanecen las perspectivas de un fin inminente de la guerra con Irán a medida que se reinician los ataques

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La perspectiva de un acuerdo inminente para poner fin a la guerra en Irán se desvaneció el martes cuando Israel dijo que estaba intensificando los ataques en el Líbano contra Hezbollah, respaldado por Irán, y el ejército estadounidense atacó barcos y sitios de lanzamiento de misiles iraníes.

El capitán Tim Hawkins, portavoz del Comando Central de Estados Unidos, dijo en un comunicado el lunes que los barcos de Irán estaban “intentando colocar minas” y que el ejército actuó en “autodefensa”.

“El Comando Central de Estados Unidos continúa defendiendo nuestras fuerzas mientras actúa con moderación durante el actual alto el fuego”, dijo Hawkins.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán dijo el martes que sus defensas aéreas derribaron un dron estadounidense y dispararon contra un avión de combate que ingresaba al espacio aéreo iraní.

En una publicación en una cuenta de Telegram vinculada a las fuerzas de seguridad, el IRGC dijo que tres iraníes habían muerto en un ataque estadounidense al sur de la isla Lark.

Los ataques se produjeron mientras los negociadores continuaban las conversaciones en Qatar para llegar a un acuerdo que pusiera fin a las hostilidades.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó el martes que negociar un acuerdo para poner fin a la guerra en Irán podría “llevar algunos días”.

El presidente Trump pareció preparar el terreno para el rechazo de los países árabes del Golfo que originalmente habían acogido con agrado el proyecto de acuerdo inicial con Irán al plantear una nueva demanda de que Arabia Saudita, Pakistán y otros firmen los Acuerdos de Abraham. un conjunto de acuerdos diplomáticos de 2020 establecer vínculos con Israel.

Arabia Saudita ha vinculado cualquier normalización de relaciones con Israel con el reconocimiento de un Estado palestino.

En una publicación en las redes sociales el lunes, Trump escribió : “Después de todo el trabajo realizado por Estados Unidos para tratar de resolver este complejo rompecabezas, debería ser obligatorio que todos estos países, como mínimo, simultáneamente, firmen los Acuerdos de Abraham”.

Arabia Saudita ha vinculado la normalización de los vínculos con Israel con el reconocimiento de un Estado palestino.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán acusó el martes a Estados Unidos de piratería contra buques comerciales iraníes durante los últimos dos días y calificó los ataques estadounidenses como “una grave violación del alto el fuego”.

“La comisión de estos actos agresivos simultáneamente con el proceso diplomático en curso mediado por Pakistán expuso una vez más la malicia y la mala fe del establishment gobernante estadounidense hacia la nación iraní, los pueblos de la región y la comunidad internacional”, se lee en la declaración.

El actual alto el fuego se negoció para permitir que Irán y Estados Unidos negociaran el fin de la guerra entre Estados Unidos e Israel en Irán.

En el Líbano, un ataque israelí el lunes por la noche en la aldea de Mashghara en el valle de Bekaa mató al menos a 11 personas, entre ellas una mujer y dos niños, según el Ministerio de Salud libanés.

El presidente Trump dijo el sábado que Estados Unidos e Irán estaban muy cerca de concluir un memorando de entendimiento que detendría la guerra.

Pero los funcionarios iraníes han dicho que todavía existen serios desacuerdos sobre algunas cuestiones clave. Esos desacuerdos incluyen la exigencia de Irán de levantar las sanciones y descongelar sus activos a cambio de reabrir el Estrecho de Ormuz como parte de la fase inicial del acuerdo propuesto.

Triunfo dicho el lunes en una publicación en las redes sociales que las negociaciones con Irán “van muy bien”.

“Sólo será un gran acuerdo para todos, o ningún acuerdo en absoluto. Volver al frente de batalla y disparar, pero más grande y más fuerte que nunca. ¡Y nadie quiere eso!”, escribió.

Los funcionarios iraníes dijeron que a la fase inicial destinada a reabrir la vía fluvial vital le seguirían negociaciones sobre su programa nuclear, otra fuente de discordia actual.

Irán dice que su programa nuclear tiene únicamente fines pacíficos, mientras que Estados Unidos acusa a Irán de intentar construir una bomba nuclear. Irán ha rechazado una demanda estadounidense de enviar uranio altamente enriquecido fuera del país.

Un alto funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Hossein Nooshabadi, dijo el lunes que un posible acuerdo marco incluía el fin de la guerra en todos los frentes, incluida la guerra de Israel contra Hezbollah, respaldado por Irán, en el Líbano.

Pero Israel se opone firmemente a poner fin a la guerra en el Líbano. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo el lunes que Israel intensificaría los ataques en el Líbano, a pesar de un alto el fuego mediado por Estados Unidos y acordado el 17 de abril. La noticia provocó que una nueva ola de residentes abandonara los suburbios del sur de Beirut, donde Hezbolá tiene oficinas, por temor a más ataques.

Hezbollah está lanzando ataques contra las fuerzas israelíes en el norte de Israel y el sur del Líbano, donde Israel ha invadido. Israel dice que 22 soldados más un contratista militar y dos civiles han muerto en ataques de Hezbollah.

El Ministerio de Salud del Líbano dice que casi 3.200 personas han muerto desde el inicio de la guerra el 2 de marzo, incluidos cientos de mujeres, niños y socorristas.

Según el gobierno libanés y agencias de la ONU, más de un millón de personas han sido desplazadas por los combates y los ataques israelíes que han arrasado pueblos enteros en el sur del Líbano.