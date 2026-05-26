Cómo los investigadores descubrieron un nuevo pulpo del tamaño de una pelota de golf

Mientras patrullaban las aguas profundas de las Islas Galápagos, los investigadores encontraron un nuevo pulpo, azul como el océano y no más grande que una pelota de golf, un descubrimiento que ayuda a enriquecer nuestro conocimiento sobre este asombroso animal.

“¡Es pequeño!” ¡Es azul! »: en la radio que difunde sus comentarios, los científicos de la Fundación Charles Darwin, que controlan a distancia un submarino equipado con una cámara, no ocultan su emoción. A 1.773 m de profundidad, el aparato acaba de detectar un sorprendente ejemplar de pulpo.

“Enseguida comprendí que era especial”, testimonia Janet Voight, especialista en invertebrados del Museo Field de Historia Natural de Chicago, contactada por expertos de la Fundación Charles Darwin (FCD) para conocer la especie de pulpo.

“La primera vez que me contactaron fue para identificar esta especie a partir de fotografías”, testifica el investigador a la Agencia France-Presse. “Este me interesó porque el pulpo más cercano en tamaño se encuentra frente a las costas de Uruguay, en el Océano Atlántico, cerca de los 37mi“paralelo sur”. Al otro lado de Sudamérica y en otro océano.

Después de capturarlo, los científicos lo enviaron a Chicago para que Janet Voight pudiera analizarlo de primera mano.

Cuando llegó, conservada en un frasco de formol, “me dije: “Dios mío, qué bonito es”. Tenía miedo de manipularlo porque temía dañar “este ejemplar único que cabe en la mano”, confiesa el investigador.

El problema, sin embargo: cuando se descubre una nueva especie, hay que analizarla desde todos los ángulos y, por lo tanto, la mayoría de las veces se abre con un bisturí…

Pero con la ayuda de su colega Stephanie Smith, en el Museo Field, deciden escanear al animal con una radiografía para descubrir sus secretos, sin dañarlo.

Azul para protegerte

El pequeño pulpo azul descubierto es una nueva especie de “Microeledone”, perteneciente a la familia “Megaleledonidae”, y está obligando a los investigadores a revisar lo que creían saber sobre esta familia. Los miembros de Megaleledonidae son una especie endémica del Océano Austral, alrededor de la Antártida, y se definen por una constitución grande.

El pulpo azul, de la nueva especie “Microeledone galapagensis”, tiene “brazos pequeños y rechonchos, con una sola hilera de ventosas, que lo distinguen de la mayoría de los pulpos que conocemos”, afirma Janet Voight.

“Entre otras especies de brazos pequeños, cortos y de una sola hilera de ventosas, destaca por su coloración y la piel suave de su espalda”.

El pulpo azul es claro en el dorso, pero su lado ventral es de un color violeta muy oscuro. Creemos que este patrón de color le ayuda a protegerse”, explica el investigador. Así, “si el pulpo atrapa una presa que emite luz, esto podría atraer a los depredadores, que se arriesgarían a comérselo”. Por tanto, el pulpo cubre a su presa con su membrana de color oscuro, protegiéndose así”.

No es raro encontrarse con un pulpo desconocido, lo que te permitirá enriquecer tus conocimientos cada vez.

“A menudo se encuentran en aguas profundas, especialmente en lugares donde hay poca exploración. La última vez que vi uno en el mar fue en diciembre de 2023, en el Pacífico frente a Costa Rica, con el Schmidt Ocean Institute. Desde entonces sé que han encontrado a otros, yo mismo vi las fotos de uno de ellos en diciembre pasado”.

El trabajo de Janet Voight sobre el pulpo azul se publica en la revista zootaxa.