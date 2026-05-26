La iniciativa de deportes transgénero de Maine fue detenida por firmas no válidas

PORTLAND, Maine (AP) — Una iniciativa de Maine destinada a limitar la capacidad de los estudiantes transgénero para participar en deportes fue eliminada de la boleta electoral debido a firmas inválidas, dictaminó el martes el secretario de Estado.

La propuesta del grupo de padres Protect Girls Sports en Maine estaba programada para presentarse ante los votantes en noviembre. Habría preguntado a los votantes si querían exigir que las escuelas públicas restringieran el acceso a los baños y a los deportes en función del género indicado en el certificado de nacimiento de un niño.

La secretaria de Estado de Maine, Shenna Bellows, que se postula para gobernadora como demócrata, dijo el martes que su personal encontró que más de 12.000 firmas en la petición para el referéndum no eran válidas. Eso deja a la campaña de petición a unos cientos de personas menos que los 67,682 requeridos para que la iniciativa llegue a la boleta electoral, dijo Bellows.

La decisión de Bellows es un revés para el movimiento nacional para limitar o prohibir a los estudiantes transgénero en los deportes. Maine surgió como un campo de batalla para el tema el año pasado luego de un desacuerdo público entre la gobernadora demócrata Janet Mills, quien se encuentra en su último año de mandato debido a los límites de mandato, y el presidente Donald Trump.

“Nos tomamos la integridad de las peticiones tan en serio como nos tomamos la seguridad de la votación. Es realmente importante que cualquiera que desee incluir una iniciativa en la boleta electoral cumpla con la ley”, dijo Bellows.

Los peticionarios tienen 10 días para apelar la decisión de Bellows. Los representantes de Protect Girls Sports en Maine no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios el martes, pero indicaron la semana pasada que seguirían presionando para que la iniciativa apareciera en la boleta electoral. El grupo también tendrá la capacidad de intentar que la iniciativa se incluya en una votación futura, dijo Bellows.

La oficina del Secretario de Estado publicó una decisión recomendada sobre la iniciativa la semana pasada que decía que la petición “no cumple con el umbral constitucional” de firmas válidas. Leyland Streiff, directora principal de Protect Girls Sports en Maine, dijo en un comunicado que el grupo “continuaba nuestra defensa de la medida electoral de Protect Girls Sports”.

Al menos 19 estados tienen leyes que prohíben a las niñas y mujeres transgénero usar los baños de niñas y mujeres en las escuelas públicas y, en algunos casos, en otras instalaciones gubernamentales, escuelas privadas o lugares públicos. Un tribunal ha suspendido la aplicación de una de las leyes, en Montana.

Al menos 30 estados tienen leyes u otras políticas estatales que buscan impedir que las niñas y mujeres transgénero compitan en deportes femeninos y femeninos. Los tribunales han bloqueado la aplicación de algunas de las leyes.

Ninguna de las leyes sobre baños o restricciones deportivas surgió mediante medidas electorales. Otros dos estados controlados por los demócratas –Colorado y Washington– tienen leyes relacionadas con el deporte en la boleta electoral de noviembre.

Las restricciones en ambos frentes se han adoptado en los últimos cinco años y han sido defendidas por Trump. Desde su regreso al cargo el año pasado, rescindió acuerdos con distritos escolares para proteger a los estudiantes transgénero y firmó una orden ejecutiva para limitar la participación deportiva de los atletas transgénero.

Los opositores a la iniciativa electoral de Maine dijeron el martes que estaban de acuerdo con la decisión de Bellows. Los peticionarios “no siguieron las reglas”, dijo David Farmer, director de campaña de la Campaña por Escuelas Gratuitas y Justas, que se opuso a la pregunta.

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Mulvihill informó desde Haddonfield, Nueva Jersey.