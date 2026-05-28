Acaba de inaugurarse en Lyon el primer campo de golf cubierto futurista y “100% autónomo” de Francia

Un nuevo espacio cubierto para jugar al golf sin salir de Lyon

En Lyon, los pabellones deportivos cubiertos están surgiendo por todas partes, pero éste claramente corre el riesgo de llamar la atención de los entusiastas del swing. Desde el 4 de mayo, la calle Duquesne acoge Jugar golf en interioresun concepto inédito imaginado por Lucas Spalvieri, un profesor de golf de Lyon que estaba decidido a modernizar la práctica. El principio rompe los códigos clásicos del golf cubierto en una versión de bar de moda y cócteles a 14 euros. Aquí no hay futbolín ni luces de neón estilo tejado.

El objetivo es simple: permitir a los jugadores practicar en condiciones ultrarrealistas, con total autonomía, todos los días de 6 a 22 horas. previa reserva. El lugar funciona casi como una casa club de nueva generación. Los jugadores llegan, se instalan, recogen el equipamiento y pueden iniciar directamente su sesión sin depender de una recepción física permanente. Una fórmula diseñada para entusiastas que quieren progresar rápidamente… o simplemente evitar cruzar toda la metrópoli para golpear algunas bolas.

Tecnología capaz de reproducir una ruta real

El corazón del proyecto es sobre todo su impresionante tecnología inmersiva. Los griegos tienen sistemas. rastreador y varios sensores instalados en la habitación, cada movimiento se analiza con precisión quirúrgica. En una pantalla gigante, los jugadores eligen su campo, el clima o incluso las condiciones de juego antes de jugar.

Luego, la pelota se reproduce prácticamente en tiempo real con estadísticas detalladas, cámara lenta y datos técnicos que le permiten corregir su gesto casi al milímetro más cercano. Básicamente, es un poco como si tu swing fuera al VAR… pero en versión Masters de Augusta. Lucas Spalvieri adopta plenamente este enfoque tan técnico. Para él, la idea no es sustituir el golf real y sus kilómetros de calles al aire libre, sino ofrecer una alternativa urbana creíble y práctica para los numerosos golfistas de Lyon.

Un concepto diseñado para los golfistas de hoy.

Con Jugar golf en interioresLyon también ofrece un concepto adaptado a los nuevos hábitos deportivos. Más flexible, más rápido y mucho menos dependiente del clima o de los viajes. En una hora, un jugador puede venir a entrenar de forma eficaz sin salir de la ciudad. Los principiantes también pueden reservar clases con Lucas Spalvieri o venir con su propio entrenador. Y dado el creciente éxito del golf bajo techo en Francia, el lionés ya ve más allá: su ambición ahora es desarrollar el concepto en otras ciudades francesas.