Esta empresa de aviación respaldada por Sam Altman y Peter Thiel logra el vuelo supersónico.

El miércoles pasado, una compañía de aviación de defensa respaldada por Sam Altman, Peter Thiel y el fondo de inversión de Thiel probó con éxito un avión no tripulado a velocidad supersónica, siendo el primer jet desarrollado privadamente en el mundo en lograrlo. La compañía, Hermeus, de siete años de edad, anunció el martes que había volado su “Quarterhorse” -el nombre de su aeronave experimental- sobre una base militar de Nuevo México a 1.21 veces la velocidad del sonido, aproximadamente 930 millas por hora.

Este hito marcó un paso crucial hacia el objetivo de la compañía con sede en El Segundo, California, de lograr el vuelo hipersónico, cinco veces la velocidad del sonido. Ningún avión operativo en la actualidad puede alcanzar esa velocidad.

“El vuelo supersónico es un gran hito que va a ser un gran impulso para nosotros, creo”, dice Zach Shore, quien comenzó a asumir el rol de CEO de Hermeus la semana anterior al vuelo de prueba del Quarterhorse, sucediendo al cofundador de la empresa, AJ Piplica. Piplica sigue siendo presidente del consejo; el cofundador Skyler Shuford tiene un asiento de observador y dos cofundadores adicionales ya no están en la firma.

“La razón por la que importaba”, dice Shore sobre el vuelo de prueba, “era que necesitaba demostrar que mi avión era estable en el rango transónico”, que se encuentra justo debajo de la velocidad supersónica. “Lo logramos. ¡Boom. Genial. Ese es un gran riesgo fuera de la mesa. Ahora sé que mi avión es estable.”

Luego viene Mach 2, o el doble de la velocidad del sonido, que la compañía espera lograr este año. Mach 3 seguiría en la primera mitad de 2027, según Shore. La capacidad hipersónica aún está al menos varios años en el futuro.

Estados Unidos ya tiene misiles que vuelan a velocidades hipersónicas, y algunos programas experimentales desde la década de 1960 han demostrado que los aviones son capaces de lo mismo. Pero el ejército de Estados Unidos ahora está ansioso por tener una flota operativa de tales vehículos, especialmente a medida que China y Rusia invierten fuertemente en sus propios programas hipersónicos y avanzan por delante de Estados Unidos en algunos sistemas de armas.

Es en parte por eso que el Pentágono ya ha otorgado varios contratos a Hermeus, incluido un premio de $60 millones en 2021 para continuar desarrollando y probando el Quarterhorse. La Casa Blanca también está monitoreando el progreso del jet; su Oficina de Política Científica y Tecnológica compartió una publicación sobre el hito supersónico el martes.

“Estados Unidos está en el umbral de un nuevo y audaz capítulo en la innovación aeroespacial”, escribió la oficina. “Hoy, un viaje aéreo más rápido, silencioso, seguro y eficiente está en el horizonte.” La declaración llamó la atención del dueño de la plataforma Elon Musk, quien respondió con una simple felicitación: “Genial.” El CEO de OpenAI Sam Altman también compartió el anuncio de Hermeus.

Altman invirtió por primera vez en Hermeus en mayo de 2022 cuando lideró la ronda de financiación de la Serie B de $100 millones de la compañía. Thiel también participó en el financiamiento, tanto como individuo como a través de su firma de capital de riesgo Founders Fund. Ni Altman ni Thiel han revelado cuánto han invertido. Founders Fund invirtió nuevamente en una ronda de financiación de la Serie C de $350 millones en abril que valoró a Hermeus en $1 mil millones.

Altman resulta estar cubriendo sus apuestas supersonicas. Ha invertido dos veces en el competidor de Hermeus, Boom Technology (valorado en $1.5 mil millones según una ronda de financiación de diciembre), cuya aeronave XB-1 completó su primer vuelo de prueba supersónico con éxito en enero de 2025. La diferencia clave entre ese vuelo y este nuevo de Hermeus es que el primero tenía un piloto humano. El objetivo de Boom es traer de vuelta los viajes comerciales supersónicos, una capacidad que el mundo perdió con la jubilación del avión anglofrancés Concorde en 2003.

Hermeus comenzó de manera similar con ambiciones comerciales, pero en los últimos años ha cambiado su enfoque hacia la defensa, donde el ejército de Estados Unidos ya es un cliente ávido y el caso comercial es más fácil de hacer (el vuelo supersónico es ridículamente caro; los vuelos transatlánticos del Concorde usaban una tonelada de combustible por asiento, según el Smithsonian, que es aproximadamente siete a nueve veces más que los aviones modernos, según un estudio de HAW Hamburg). Si Hermeus logra la velocidad hipersónica, su avión volará al menos el doble de rápido que el F-15 Eagle, el avión de combate más rápido que utiliza actualmente el ejército de Estados Unidos, sin mencionar 2.5 veces más rápido que el Concorde. Hermeus aún espera que sus aviones puedan usarse algún día para viajes comerciales, pero solo después de construir un exitoso negocio de defensa.

Los posibles usos para un avión militar hipersónico son diversos: Ataques sorpresa. Respuestas más rápidas a ser atacado. Evadir con mayor facilidad a los interceptores. Mejor recolección de inteligencia. Los beneficios serían aún mayores para una aeronave no tripulada y relativamente económica, como promete ser Hermeus, gracias en parte al uso de motores preexistentes (modificados) en lugar de diseñarlos desde cero. Según Shore, en última instancia costará aproximadamente la mitad que un avión de combate F-15, cuya nueva variante cuesta aproximadamente $100 millones. El precio más bajo significaría que los Quarterhorses son más desechables, por lo que el ejército podría adquirir varios de ellos y abrumar una posición enemiga sin tanto temor a perder algunos en el proceso.

Shore señala el testimonio ante el Congreso del jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea Kenneth S. Wilsbach la semana pasada como evidencia de que el gobierno necesita nuevas soluciones tecnológicas. En la audiencia, Wilsbach afirmó que el ejército tiene la intención de comprar más drones MQ-9, cuyas capacidades no tripuladas los han convertido en el “jugador más valioso” en la guerra de Irán, así como F-15 de próxima generación, que también se han utilizado en Irán y son los únicos aviones de combate capaces de transportar las armas más grandes de Estados Unidos. Pero, como señala Shore, Estados Unidos ha estado usando esos activos durante unos 20 años y 50 años, respectivamente.

“Estás comprando dos aviones diferentes que ambos están obsoletos para resolver problemas que se superponen”, dice Shore. “Nuestro avión puede transportar todo lo que puede transportar un F-15 y no tener personas a bordo. Incluso antes de hablar de ir a Mach 3.”

En cuanto a cómo va la transición de CEO hasta ahora, Shore está en la cima: “¡Quiero decir, es agradable cuando tu avión puede ir supersónico!” dice riendo. “Es una gran manera de empezar.”