Rally-raid de Argentina: Nasser Al-Attiyah golpea fuerte, Joao Ferreira nuevo líder

La segunda etapa del Desafío Ruta 40 en Argentina, tercera prueba del Campeonato del Mundo de Rally Raid (W2RC), sonrió a Nasser Al-Attiyah. En un recorrido acortado de apenas 128 kilómetros cronometrados, el piloto qatarí consiguió su primera victoria especial en esta edición de 2026. El piloto de Dacia se impuso con sólo 18 segundos de ventaja sobre Kevin Benavides, impresionante al volante de su Toyota Overdrive. Detrás de ellos, también brillaron los Toyota de Saood Variawa y Joao Ferreira. Gracias a su constancia y a su cuarta plaza del día, Ferreira se hace con el control de la clasificación general, al frente de un impresionante grupo de cuatro Toyota.

Eryk Goczal, en gran dificultad

Por su parte, Eryk Goczal, ganador de la primera etapa, sufrió al abrir pista y perdió casi quince minutos, retrocediendo bruscamente en la general. En cuanto a Sébastien Loeb, el francés acabó noveno tras una parada estratégica voluntaria de un minuto para obtener una mejor posición de salida de cara a la tercera etapa alrededor de San Rafael, esta vez de 409 kilómetros. cronometrado.

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