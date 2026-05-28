Rogan critica la pelea de UFC en la Casa Blanca por una arena al aire libre

Línea superior El presentador de podcast y comentarista de UFC Joe Rogan criticó una vez más la próxima pelea de UFC en la Casa Blanca en su podcast del miércoles, sugiriendo que la arena al aire libre, que comenzó a construirse esta semana, podría dejar a los peleadores expuestos al calor, la lluvia o los insectos. Rogan ha sido un crítico frecuente de la próxima pelea de UFC en la Casa Blanca. (Foto de Chris Unger/Zuffa LLC) Zuffa LLC

Hechos clave

Rogan, un crítico frecuente de la próxima pelea en la Casa Blanca, dijo en su podcast el miércoles: “No me gusta en absoluto la idea de pelear afuera”, calificando el evento de “extraño”. La pelea, denominada “Libertad 250” para celebrar el 250 aniversario de Estados Unidos, está programada para llevarse a cabo en el jardín sur de la Casa Blanca el 14 de junio, lo que Rogan sugirió que podría ser demasiado caluroso y provocar que los combatientes se deshidraten. Rogan dijo que el clima en la misma fecha de 2025 en Washington, DC, era “caliente como…” (La máxima promedio en Washington el 14 de junio es de 85 grados, con una máxima récord de 98, según el Servicio Meteorológico Nacional). “Construyan un techo”, dijo Rogan, diciendo que los luchadores no deberían pelear en eventos que no sean en una arena controlada y con aire acondicionado, y agregó: “¿Cómo van a hacer algo con respecto a los insectos?” A pesar de criticar repetidamente el evento, Rogan dijo anteriormente en su podcast que asistirá, y un informe de Time a principios de esta semana dijo que convocará la pelea.

¿Qué más ha dicho Rogan sobre la pelea de UFC en la Casa Blanca?

Rogan, quien ha sido un crítico frecuente de la guerra de Irán, dijo en un episodio de marzo de su podcast que es “extraño tener una pelea en la Casa Blanca en medio de una maldita guerra”. También expresó su preocupación de que el evento podría ser un peligro para la seguridad, diciendo: “Tener este evento de tan alto perfil donde todos están en un lugar a la vez, allí mismo… parece como si estuvieras pidiendo”, antes de interrumpirse. En otro episodio de su podcast en marzo, Rogan dijo que “estará allí, pero no estoy entusiasmado con eso”, y calificó el evento como “una especie de truco”. Dijo que el evento será una “pesadilla de seguridad”, y agregó: “¿Qué pasa si llueve? ¿Y si hace calor?”

Tangente

Los comentarios de Rogan sobre la lucha en la Casa Blanca reflejan las preocupaciones que el presidente de UFC, Dana White, planteó en una entrevista con NPR la semana pasada. White dijo que hay “tantas variables diferentes” que podrían afectar la pelea, como la lluvia, los rayos, el calor o los insectos. â€”Hay dos cosas que odio. Odio los estadios, y aún peor que un estadio es pelear afuera”, dijo White. White es un destacado partidario del presidente Donald Trump.

¿Qué sabemos sobre el Ufc Arena de la Casa Blanca?

La construcción del estadio UFC de la Casa Blanca comenzó a principios de esta semana, con grúas, andamios y otros equipos de construcción apareciendo en el jardín sur. UFC publicó una representación de la arena durante el fin de semana, que muestra miles de asientos rodeando una jaula para el partido, con la Casa Blanca visible al fondo. White, en una entrevista con Rolling Stone esta semana, dijo que se espera que el estadio tenga capacidad para 4.000 personas en las gradas del jardín sur, mientras que otras 85.000 podrán verlo en las pantallas del cercano parque Ellipse.

Antecedentes clave

White ha defendido la lucha de los críticos que han calificado de insensible o una preocupación de seguridad organizar el evento en medio de la guerra de Irán. White dijo que UFC “no puede simplemente doblegarse, romperse y darse por vencido por cada cosa mala que sucede en el mundo”, y dijo que “no va a dejar de administrar mi negocio” debido a la guerra de Irán u otras crisis. “Siempre suceden cosas malas”, dijo White a Rolling Stone. White también dijo que el evento no es político y le dijo a Time en una entrevista esta semana que está “gastando un montón de dinero para celebrar el 250 cumpleaños de Estados Unidos”. Dijo que su relación con Trump no se trata de política y que los dos no hablan juntos sobre temas políticos.

Lectura adicional

Dana White defiende la pelea de UFC en la Casa Blanca en medio de la guerra de Irán: “Siempre suceden cosas malas” (Forbes)