La guerra de marca registrada de Taylor Swift The Life of a Showgirl: Abogados chocan por Confusión Inversa

La guerra de marcas registradas de Taylor Swift con la verdadera “showgirl” de Las Vegas, Maren Wade, cobró impulso el miércoles, con el abogado de la superestrella argumentando en la corte que la solicitud de Wade de una prohibición inmediata de las ventas de mercancía relacionada con el álbum aplastaría el derecho a la libre expresión de Swift.

En la audiencia en el centro de Los Ángeles, el abogado de Swift dijo que la solicitud de Wade de una prohibición inmediata de las ventas de velas, vasos, cepillos y otros productos con el título del álbum desafiaba el “buen sentido”. Dijo que el álbum de Swift, “La Vida de una Showgirl”, no infringía la marca registrada de Wade “Confesiones de una Showgirl” porque era “absolutamente indiscutible” que el álbum es una obra expresiva con protecciones legales.

“Esta es la rara y especial circunstancia de un álbum, una obra expresiva clásica”, argumentó el abogado J. Douglas Baldridge. “Por eso se aplica la Primera Enmienda aquí. Por eso no se puede obtener una orden judicial preliminar”.

Dijo que para que Wade prevalezca y obtenga “el recurso extraordinario que busca”, tendría que demostrar que los consumidores que ven los espectáculos en vivo de Wade, escuchan su podcast o leen su libro tendrían que pensar “Oh, esa es la Sra. Swift” o “eso es una actividad patrocinada por Swift”.

“No veo cómo eso podría suceder”, dijo. “Para que prevalezcan, no es realista”.

Wade demandó a Swift por infracción de marca registrada en marzo y solicitó la moratoria de emergencia en las ventas de mercancía mientras se resuelve el caso. La jueza a cargo del caso escuchó el argumento sobre la solicitud de la orden judicial el miércoles, pero no emitió un fallo inmediato.

El abogado de Wade, Jaymie Parkkinen, argumentó que su cliente posee una marca registrada federal e incontestable para “Confesiones de una Showgirl” y que la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de EE. UU. rechazó la solicitud de Swift para registrar el título de su álbum como una marca competidora porque era demasiado similar y podría causar confusión en el mercado.

Desde 2014, esa marca ha identificado a una persona. Una búsqueda de ella devolvió a una persona. Hoy, la marca de [Wade] ya no se refiere a [Wade]. Cuando un consumidor escribe su marca registrada exacta en Google, la autocompletación sugiere a [Swift],” dijo Parkkinen al tribunal. “Eso es confusión inversa,” continuó. “[Wade] posee la marca y la conducta de la demandada la está erosionando. El dinero no puede arreglar eso”.

Según Parkkinen, Wade y Swift están más estrechamente alineadas de lo que sugirió Baldridge. “Tenemos artistas solistas femeninas. Ambas actúan música en vivo en el escenario. Ambas producen entretenimiento grabado y operan en los mismos canales de redes sociales, transmisión, televisión y en línea. Ambas encarnan la historia y estética de la showgirl,” dijo. “Los consumidores las están confundiendo”.

Wade es una artista en activo que convirtió su columna “Confesiones de una Showgirl” en Las Vegas Weekly en un espectáculo en vivo, una producción itinerante, un libro, un podcast y su marca registrada. Ella dice que cuando Swift anunció el nombre de su álbum, al principio se emocionó, pero el éxito abrumador del álbum rápidamente la opacó y la silenció.

“‘Confesiones de una Showgirl’ no es solo una marca entre muchas para la demandante. Es la única que tiene,” dicen sus documentos judiciales, obtenidos por “Rolling Stone.” “[Wade] ha construido su identidad profesional bajo ella durante más de una década, y no tiene un portafolio de marcas alternativas, no cuenta con respaldo corporativo ni con una operación de marketing global para competir por la atención de los consumidores. Los demandados tienen todo esto. Esa asimetría es directamente relevante para la equidad, y está a favor de la demandante.”

En la audiencia del miércoles, el abogado de Swift señaló que Wade vio una oportunidad cuando Swift nombró su álbum y la aprovechó. Dijo que usó hashtags relacionados con Swift para dirigir tráfico a su sitio web comercial y pidió a la gente que la siguiera en su “era de la Showgirl”.

“No hay absolutamente ninguna duda de que esta mujer, por entusiasmo o por intentar obtener ganancias comerciales, se afiliaba mucho a la Sra. Swift durante ocho meses mientras se gastaban millones para sacar este álbum al mercado, y no puede deshacerse,” dijo Baldridge. “Fueron ocho meses sin oponerse a una obra expresiva mientras ella se aferraba a ella.”

Pero el abogado de Wade se defendió. Dijo que su cliente pasó 12 años construyendo su propia marca, escribiendo una columna, presentando su propio espectáculo, de gira, publicando un libro y ganando un registro federal “incontestable,” solo para ver su marca absorbida en tiempo real en una máquina comercial de miles de millones de dólares. Dijo que Swift, por otro lado, era una “titular de marca repetida sofisticada” que sabía que su intento de obtener una marca para su álbum no tuvo éxito y que suspendió su solicitud en lugar de intentar corregirla.

“La dificultad ni siquiera se acerca,” dijo Parkkinen. “Saban lo que estaban haciendo y procedieron de todos modos.”

La jueza dijo que planeaba “emitir un fallo por escrito próximamente” sobre la solicitud de Wade para la orden judicial.