Open de los Alpes de Austria, Sepp Straka o el regreso del héroe – Golf Planète

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¡Ocho años de ausencia! Largos años sin pisar las calles de su Open Nacional. El héroe local Sepp Straka encabeza el Abierto Alpino de Austria de esta semana Kitzbühel. Encuentra así a sus fans por primera vez desde 2018, cuando solo consiguió el puesto 43 en el Shot Clock Masters (antiguo Abierto de Austria). Desde entonces, se ha convertido en una superestrella mundial, pero sueña con cumplir finalmente su sueño de infancia: ganar su primer título en el DP World Tour, aquí en casa.

FP

El Club de golf Kitzbühel-Schwarzsee-Reith (par 70 de 6 237 mÃ¨tres) de Kitzbühel acoge esta semana por primera vez el 24º Abierto de Austria. Por tanto, se encuentra en la famosa estación de esquí de Tirol (750 m de altitud), mundialmente conocida por su prestigiosa pista de descenso, la vertiginosa Streifque disputará la 21ª etapa de la temporada de Gira mundial de DP.

Encuentra los horarios de salida de las dos primeras rondas

cet Abierto Alpino de Austria presentado por Kitzbühel También marca el gran regreso a casa del héroe local, Sepp Straka. Nacido en Viena pero afincado en Estados Unidos desde su adolescencia, el jugador de 33 años se convirtió en el primer austriaco en ganar un torneo en Gira de la PGAÂ imponiéndose a Honda clásico Ã Palm Beach Gardens, en Florida, en 2022.

Un año después, consiguió su segundo título en el circuito estadounidense en Campeonato de granjas Sandersonantes de terminar empatado en el segundo lugar en el abierto y representar a Europa en la Copa Ryder por primera vez (victoria de Equipo de Europa A Roma). Y qué decir del año 2025… dos éxitos más en el PGA Tour y una nueva Ryder Cup bethpage.

Por lo tanto, es casi una anomalía que Straka aún no haya ganado su Open Nacional. Ausente desde 2018, el actual jugador número 18 del mundo espera convertirse en el tercer austriaco en ganar en su tierra, tras Marcos Brier en 2006, y Bernd Wiesberger en 2012, también presente esta semana y que aspira a su décimo título en el DP World Tour tras su éxito el mes pasado en el Volvo China Open.

es genial estar de vuelta Sepp Straka

A” ¿Un éxito aquí? Eso sería increíble, lanza Sepp Magpie. Cuando era niño siempre iba al Abierto de Austria. En aquel momento tuvo lugar en mi ruta habitual, en Fontana, al sur de Viena. Siempre iba allí con mi hermano y nuestros amigos. Estábamos deseando que llegara esta semana para ir a ver a las estrellas jugar al golf. El solo hecho de poder jugar es increíble y ganar sería realmente excepcional. Sinceramente, es fantástico estar de vuelta. Tengo muchas ganas de jugar. TIENE”

Ubicado en el corazón de las montañas del Tirol, el austriaco elogia este nuevo recorrido del DP World Tour (el 465º), y espera superar su mejor resultado en su Open, un séptimo puesto empatado en el Club de Campo Diamante en 2017.

A” El curso es excelente. Es muy técnico, por lo que tendrás que ser muy preciso. El rugoso es bastante espeso este año y los greens son diminutos. Así que creo que jugar bien será crucial esta semana.. A”

Sepp Straka estará asociado en las dos primeras rondas con el campeón defensor, el alemán. Nicolai von Dellingshausen, y el sudafricano Casey Jarvisdoble ganador esta temporada en el DPWT. No dudó en tomarse el descanso este martes en la Cresta de galloÃ 1 665 mÃ¨tres d’altitude (ci-dessous)…

Kipp Popert frente a los sanos

El otro punto culminante de este Open de los Alpes de Austria será la presencia por primera vez en el DP World Tour de Kipp Popert, el número 1 del mundo en golf manual. El inglés de 27 años, que acumula 16 victorias en el Gira G4D (Golf para personas con discapacidad), competirá contra los mejores jugadores europeos sin discapacidad.



Aunque ya ha participado en pruebas con personas sanas, en particular elCampeonato aficionadoA2025y leAbierto de Hong KongA2024Â sobre l’Gira asiática,AKipp Popert, El jugador que sufre parálisis cerebral considera su presencia esta semana en Austria como un auténtico regalo tras la cancelación del Circuito G4D a finales del año pasado, que le afectó mucho.

En los últimos años, el jugador de Kent (sureste de Londres) ha conseguido a menudo puntuaciones comparables a las de los jugadores del DP World Tour en los mismos campos. Esta vez intentará repetir esta actuación ante un campo muy duro.

14 Tricolores están de viaje

Quatorze Tricolores sont prÃ©sents Ã KitzbÃ¼hel, no Martín Couvrera que ocupó el octavo lugar en 2025 en el curso de Buen club de golf de Altentann de Salzburgo.

invitado, Alejandro Levy También está ahí, como el joven aficionado. Tom De Herrypon. El jugador de laAcademia Gales Biarritzclasificado al ganar el 10 de mayo el Internacionales austriacos (Ã l’image de Joel Stalter ganador en 2011). El ganador de la Trofeo Jacques Léglise Por lo tanto, en 2025 se ofreció una gran oportunidad de vivir por primera vez un torneo profesional del DP World Tour.

Este Abierto de los Alpes de Austria es la tercera etapa delColumpio europeo y, en lo más alto de la clasificación, todos los jugadores persiguen a un trío de jugadores sudafricanos. Ganador en España el 10 de mayo. Yurav Premlal lidera el camino después de terminar también entre los 30 primeros en Bélgica, mientras que Richard Sterneganador este domingo del Soudal Open, le sigue de cerca. Shaun Norrissegundo en Cataluña, llega a continuación, seguido de Jorge Campillo y de Marco Kinhult.

El ganador de este European Swing obtendrá una plaza para todas las pruebas de la segunda fase de la temporada además de una bonificación de 172.000 euros (200.000 dólares). El jugador mejor clasificado, que aún no esté exento, también ganará un lugar en el Abierto de Escocia Génesis (9 al 12 de julio), la segunda etapa del Serie Rolex de la temporada.

Foto: Jed Jacobsohn Getty AFP