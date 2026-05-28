Newsom busca proteger las elecciones de California de la interferencia federal

El gobernador Gavin Newsom firmó el miércoles una legislación que tiene como objetivo proteger las elecciones de California de la interferencia federal, diciendo que espera que la administración del presidente Donald Trump intente entrometerse en las elecciones intermedias de este año.

La ley, que entró en vigor de inmediato y llegó días antes de las elecciones primarias del próximo martes, prohíbe a cualquier persona, incluidos los agentes federales, acceder a los registros de votantes o a la tecnología electoral sin una orden judicial. Los agentes de la ley tienen prohibido perturbar a los trabajadores electorales, excepto en casos de emergencias de seguridad pública.

Hasta ahora, los funcionarios de la administración Trump han dicho que no tienen planes de enviar agentes de inmigración a los lugares de votación en todo Estados Unidos, una preocupación planteada este año por varios secretarios de estado demócratas. Pero Newsom advirtió que “debemos estar preparados para todo” porque “ya no hay reglas con la administración de Trump”.

La votación ya está en marcha en la primaria altamente observada de California para gobernador, donde un campo abarrotado de demócratas y dos republicanos viables compiten por solo dos lugares en la boleta de noviembre. Bajo el sistema de primarias abiertas del estado, solo los dos candidatos más votados avanzan a la elección general, independientemente de la afiliación partidaria.

Newsom, que no puede buscar un tercer mandato, dijo que la ley electoral es una respuesta a la “ansiedad legítima” sobre las tácticas de Trump, principalmente en estados liderados por demócratas, donde el presidente ha desplegado agentes federales en contra de las objeciones de los líderes locales. El gobernador demócrata advirtió contra subestimar a alguien que “no cree en elecciones libres y justas”.

“Espero lo peor con Trump porque ha hecho lo peor”, dijo en una conferencia de prensa.

La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, dijo a The Associated Press más tarde el miércoles que Trump está comprometido a garantizar que los estadounidenses tengan plena confianza en la administración de las elecciones.

“En lugar de lanzar ataques falsos al presidente, Newscum debería mirarse en el espejo”, dijo en un comunicado, utilizando el apodo despectivo de Trump para referirse a Newsom.

En una entrevista el año pasado con Vanity Fair, la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, desestimó la idea de que Trump desplegaría al ejército para suprimir el voto, diciendo que era “categóricamente falso”.

La ley de California también convierte en delito sacar de manera consciente boletas votadas fuera de la custodia de los funcionarios electorales.

A principios de este año, el FBI bajo Trump confiscó las boletas de las elecciones generales de 2020 del condado más poblado de Georgia, que es fuertemente demócrata y ha estado en el centro de las afirmaciones falsas del presidente de que el fraude le costó la carrera. El FBI y el Departamento de Justicia también han solicitado registros de elecciones anteriores en los condados más grandes de Arizona y Michigan.

Trump desencadenó una fiebre nacional de redistritación antes de las elecciones intermedias cuando instó a los republicanos en Texas y en otros lugares a rediseñar sus distritos de la Cámara de Representantes de EE. UU. para ayudar al partido a mantener el control de la cámara, que está dividida en partes iguales. Missouri, Carolina del Norte, Ohio, Florida y Tennessee también han promulgado nuevos mapas que podrían beneficiar a los republicanos, y se espera que Luisiana sea la próxima.

Hasta ahora, los republicanos creen que podrían ganar hasta 14 escaños por redistritación en noviembre, mientras que los demócratas piensan que podrían ganar seis en California y Utah.

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El escritor de Associated Press Sudhin Thanawala contribuyó a este informe.