Rumores de traspaso, noticias: Álvarez sigue presionando por B…

El jugador del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, aún tiene su corazón puesto en unirse al Barcelona, quien también podría intentar fichar a Marcus Rashford del Manchester United. Acompáñenos para conocer las últimas noticias de transferencias y rumores de todo el mundo.

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RUMORES TENDENCIALES

Julián Álvarez marcó 18 goles y asistió a otros nueve la temporada pasada para el Atlético de Madrid. (Foto de Angel Martinez/Getty Images)

– Julián Álvarez ha informado tanto al Arsenal como al Paris Saint-Germain que su prioridad es unirse al Barcelona este verano, según Mundo Deportivo. Se dice que el internacional argentino ha dejado en claro su preferencia a través de sus representantes, quienes ahora se centran en asegurar un movimiento al Camp Nou a pesar del fuerte interés de otros lugares de Europa. Tanto el Arsenal como el PSG habían explorado posibles acuerdos y seguían esperanzados en fichar al delantero del Atlético de Madrid, pero el deseo de Álvarez de unirse al Barça ha complicado sus planes. El Atlético sigue siendo reacio a dejarlo ir a un rival directo de LaLiga, sin embargo, y ha contraatacado acusando al Barça de una “campaña de difamación implacable” y burlándose de su intento de fichar a Álvarez en una serie de publicaciones en redes sociales.

– El Barcelona ha ideado un plan para intentar fichar al extremo Marcus Rashford este verano a pesar de haber reclutado recientemente a Anthony Gordon, según el Daily Mail. El internacional inglés Rashford está listo para regresar al Manchester United este verano tras una exitosa cesión en el Barça. Con la reciente llegada de Gordon desde el Newcastle United, se pensaba que el club español podría no tener los recursos para fichar a Rashford de forma permanente. Sin embargo, parece que el Barcelona intentará reclutar a Rashford al final de la ventana de transferencias, una vez que algunas de sus restricciones financieras hayan sido levantadas.

Selecciones del editor 2 Relacionadas

– José Mourinho “no pedirá fichajes estrella” en el Real Madrid, informa Diario AS, diciendo que el entrenador entrante desea jugadores “hambrientos” y “sin ego” como parte de su nuevo equipo. Mourinho le gustaría fichar “uno o dos defensas centrales, un lateral derecho, un lateral izquierdo y dos centrocampistas”. Mientras tanto, Cadena COPE informa que fuentes en el campamento de Rodri admiten que han mantenido conversaciones con Enrique Riquelme en los últimos días, con el candidato presidencial del Madrid diciéndoles que le gustaría fichar al centrocampista, aunque no se llevaron a cabo negociaciones.

– El Inter de Milán está considerando hacer un movimiento sorpresa por el defensor del Manchester City Rúben Dias si el defensor Yann Bisseck abandona el club de la Serie A este verano, según Corriere dello Sport. El Inter ve al internacional portugués Dias, que tiene contrato con el Etihad hasta 2029, como un posible reemplazo estelar y creen que un acuerdo podría estructurarse como un préstamo inicial con obligación de ficharlo permanentemente. Christian Falk informa que el Bayern de Múnich está monitoreando a Bisseck, internacional alemán, quien podría estar disponible por alrededor de 40 millones de euros, abriendo el camino para la llegada de Dias.

– El Manchester United y el Aston Villa están monitoreando al defensor del Borussia Dortmund Waldemar Anton antes de una posible adquisición, informa BILD. El jugador de 29 años ha impresionado en el Dortmund desde que se unió al club en 2024 procedente del Stuttgart. Aunque los gigantes de la Bundesliga no buscan activamente traspasar a Anton, podrían considerar ofertas en el rango de 35-40 millones de euros este verano.

FUENTES DE ESPN

– Según fuentes de ESPN, Andoni Iraola es el principal candidato para suceder a Arne Slot como entrenador del Liverpool. Iraola, de 43 años, está libre después de salir del AFC Bournemouth de la Premier League al final de la temporada tras la campaña más exitosa del club que culminó con los Cherries clasificándose para la UEFA Europa League por primera vez en su historia. Leer

reproducir 1:42 Ogden: Iraola estará en lo alto de la lista del Liverpool después del despido de Slot

OTROS RUMORES

– Liverpool, Manchester City y Bayern de Múnich están en la carrera por fichar al prodigio alemán Kennet Eichhorn del Hertha de Berlín. (Christian Falk)

– El defensor del Manchester United Harry Maguire ha sido ofrecido a los campeones de la Serie A, el Inter de Milán, este verano. (La Gazzetta dello Sport)

– El Bayern de Múnich tiene como objetivo al delantero de 19 años del Bournemouth, Junior Kroupi, como reserva del extremo colombiano Luis Díaz. (Merkur)

– Se espera que el Chelsea no entre en la carrera por el próximo jugador en quedar libre, Ibrahima Konaté, con la Saudi Pro League emergiendo como una posible opción. (TEAMtalk)

– El internacional alemán Deniz Undav ha acordado términos para una extensión de contrato con el Stuttgart, que lo mantendrá en el club de la Bundesliga hasta 2029. (Sky Germany)

– El mediocampista del Galatasaray, Gabriel Sara, está “a la espera de una respuesta” del Aston Villa, tras comunicarse el interés del club de la Premier League en él. El exjugador del Norwich City tiene un valor cercano a los 35 millones de euros. (Sabah)

– El Sporting CP está considerando ceder al lateral Georgios Vagiannidis, quien es un objetivo a largo plazo del Everton. (A Bola)

– El club de la Championship Preston North End ha activado su opción para fichar permanentemente a Alfie Devine procedente del Tottenham Hotspur. (Lancashire Post)

– El AC Milan tiene previsto reunirse con el exentrenador del Crystal Palace, Oliver Glasner, respecto a la posición vacante de director técnico en el club. (Daily Mail)