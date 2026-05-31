Predicción de Bitesize: Racing Santander vs Cádiz – 31/05/26

La competencia: Segunda División de España Mercado: Victoria de Racing Santander Probabilidades: 4/11 @ BetUS Buscando ser oficialmente coronado campeón de Segunda el domingo por la noche, Racing Santander recibirá a Cádiz en el Estadio El Sardinero para su final de temporada.
Comenzando con los anfitriones, disfrutando de lo que no ha sido otra cosa que una sensacional carrera en Segunda esta temporada, Racing Santander ha avanzado hacia un icónico regreso a La Liga con tiempo de sobra. Abriendo su final el domingo por la noche con una ventaja de dos puntos sobre los subcampeones Deportivo La Coruña, ciertamente habrá un ambiente de fiesta en el Estadio El Sardinero este fin de semana. Vistos por última vez arrebatando un empate 1-1 fuera de casa ante los contendientes de play-off Málaga, los hombres de José Elberto López han sumado 10 puntos en sus últimas cuatro apariciones en Segunda. Asimismo, invictos en sus últimos siete encuentros consecutivos (cinco victorias, dos empates), el equipo con sede en Cantabria también se ha ganado una temible reputación por su éxito en casa. Avanzando hacia una victoria arrolladora por 4-1 contra el Real Valladolid a principios de mes, Santander ha ganado sus últimas cuatro confrontaciones en el Estadio El Sardinero con un asombroso marcador agregado de 16-5. Con esa racha estelar destacada por una victoria por 5-1 ante Almería el 12 de abril, el equipo récord de López buscará hacer una declaración final aquí.
En cuanto a los visitantes, arrastrándose hacia una victoria esencial por 3-0 en casa contra Leganés en su último encuentro, Cádiz prácticamente ha asegurado su estatus en Segunda. Sin embargo, a pesar de comenzar la campaña 2025/26 con la mira puesta en montar un verdadero desafío por los play-offs, ha sido una pesadilla de temporada para el equipo de Imanol Idiakez y han recibido mucha crítica. Concluyendo abril con una derrota por 2-1 en casa contra Las Palmas, los visitantes del domingo han logrado solo una victoria de sus últimos 11 intentos consecutivos, una racha que se remonta hasta el 13 de marzo. Pasando toda esta temporada luchando en la parte inferior de la clasificación de Segunda, también han mostrado problemas evidentes fuera del Estadio JP Financial. Incluyendo una pareja de derrotas por 3-0 ante Sporting Gijón y Real Valladolid el mes pasado, Cádiz ha conseguido solo una sola victoria en sus desplazamientos hasta ahora este año calendario.
