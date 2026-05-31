Giro dItalia Mujeres: Líder Balsamo gana la segunda etapa en sprint.

El líder nocturno Elisa Balsamo fortaleció su posición en la cima de la clasificación femenina del Giro de Italia al ganar la segunda etapa con un sprint perfectamente sincronizado en Caorle.

Balsamo, de 28 años, obtuvo la victoria en la etapa de apertura del sábado después de que Lorena Wiebes fuera descalificada por una violación del peso de la bicicleta, solo horas después de cruzar la línea en primer lugar.

Luego, la italiana Balsamo se impuso a la ciclista irlandesa Lara Gillespie y a la compatriota Chiara Consonni al final de la etapa de 156 km del domingo a las afueras de Venecia para mantener la camiseta rosa.

Fueron las mismas tres corredoras en el podio que el sábado, con Balsamo acelerando hacia la victoria a solo 200 metros de la línea de meta.

“He esperado mucho esta victoria”, dijo. “Estoy muy feliz. Quiero agradecer mucho a mis compañeras de equipo porque hicieron un trabajo increíble todo el día. Y luego hice un sprint realmente bueno. Fue un día increíble.

“Estaba completamente enfocada en la línea de meta y presioné hasta el final porque sabía que todos podrían venir desde atrás, son muy fuertes.”

Balsamo de Lidl-Trek lidera a Gillespie en la clasificación por ocho segundos, con Consonni 12 segundos atrás y el pelotón principal a 20 segundos de distancia.

La carrera de nueve etapas termina el 7 de junio.

Resultados de la etapa dos del Giro de Italia Femenino:

Elisa Balsamo (Ita/Lidl-Trek) mismo tiempo Lara Gillespie (Ire/UAE Team ADQ) Chiara Consonni (Ita/Canyon-Sram) Charlotte Kool (Ned/Fenix-Premier Tech) Barbara Guarischi (Ita/Team SD Worx-Protime) Arlenis Sierra (Cub/Movistar) Maggie Coles-Lyster (Can/Human Powered Health) Alessia Zambelli (Ita/Top Girls Fassa Bortolo) Nienke Veenhoven (Ned/Team Visma) Linda Zanetti (Sui/Uno-X Mobility)

Clasificación general: