PSG 1-1 Arsenal (PSG gana 4

En lo que fue otra final de la Liga de Campeones impresionante el sábado por la noche, PSG se unió a un grupo élite al defender con éxito su corona europea en circunstancias dramáticas.

Viendo a Arsenal sorprender tomando la delantera después de apenas seis minutos cuando el internacional alemán Kai Havertz envió el balón al techo de la red, los campeones defensores de Luis Enrique tenían una tarea enorme en Budapest.

Sin embargo, recibieron una oportunidad de oro de regresar a la final del sábado cuando Cristhian Mosquera derribó torpemente a Khvicha Kvaratskhelia justo después de la hora de juego, y el ganador del Balón de Oro, Ousmane Dembele, anotó desde el punto de penal.

Aunque podríamos haber disfrutado de un emocionante final aquí, siempre pareció que los acontecimientos se dirigían hacia una 12ª final de la Liga de Campeones que se decidiría en una tanda de penales.

Con los ojos del mundo del fútbol puestos en Budapest, fue el internacional inglés Eberechi Eze quien primero perdió los nervios al enviar su disparo fuera del poste.

Luego, Nuno Mendes pudo fallar sorprendentemente desde el punto de penal, pero fue el as brasileño Gabriel Magalhaes quien resultó ser el villano definitivo del sábado.

Necesitando marcar para llevar las cosas a la muerte súbita, el defensor estrella del Arsenal lanzó por encima del travesaño y todo el equipo del Arsenal cayó rápidamente de rodillas de la manera más desgarradora.

En una noche en la que PSG defendió con éxito su corona de la Liga de Campeones, hemos analizado los principales puntos de discusión.

PSG se une a una tripulación de élite Finalmente poniendo las manos en un trofeo europeo por primera vez la temporada pasada al arrasar en una histórica victoria de 5-0 contra el Inter de Milán en Múnich, PSG se anunció oficialmente como uno de los máximos exponentes de Europa.

Observando a Luis Enrique y su superestrella squad escribir su propia historia en París, los íconos franceses abrieron las operaciones esta vez con la mirada puesta en defender su primer trofeo europeo.

Después de asegurar su boleto a Budapest al superar al Bayern de Múnich gracias a una victoria clásica por 6-5 en el global este mes, el exentrenador del Barcelona ha visto a su plantilla ganar una temible reputación en todo el continente.

Una vez más defendiendo su título de la Ligue 1 y completando otra barrida de trofeos icónica esta temporada, PSG también se ha unido a un grupo increíblemente raro.

Convirtiéndose en apenas el segundo equipo en la era de la Liga de Campeones en ganar oficialmente dos coronas europeas consecutivas, es difícil argumentar que PSG no se ha establecido como los reyes indiscutibles de Europa.

El corazón más público para el equipo de Arteta Apenas unos días después de poner las manos en una primera corona de la Premier League desde 2004, Arsenal viajó a Hungría este fin de semana con un ambiente de fiesta impresionante en su equipo.

Consolidando su posición como el nuevo ícono de Inglaterra y coronado como campeones nacionales por primera vez en más de dos décadas, el equipo de Mikel Arteta llegó a Budapest al borde de romper aún más récords.

De manera sorprendente, no sufrieron una sola derrota europea esta temporada y recibieron merecidos elogios por su enfoque resistente bajo su técnico español, muchos de los seguidores viajeros del Arsenal sintieron que era su momento.

Sin embargo, quedando cortos de manera pública el sábado por la noche y desperdiciando la ventaja después del gol clínico de Havertz, fue otra desilusión europea para los Gunners.

Aunque los recién coronados campeones de la Premier League podrían enfrentarse a un rápido regreso a casa mientras comienzan su desfile por el título doméstico el domingo por la tarde, la desilusión del sábado en Budapest seguramente habrá empañado sus celebraciones en el norte de Londres.

Dembele encuentra su mejor nivel en un momento crucial Liderando a PSG hacia su primera corona de la Liga de Campeones en Múnich hace 12 meses, Demebele también fue coronado como ganador del Balón de Oro 2025 y disfrutó de un año icónico en París.

Sin embargo, aunque el incendiario Kvaratskhelia podría haber sido el máximo talento de PSG en la escena europea este año, Demebele una vez más se llevó todos los titulares aquí y deja Budapest como el héroe definitivo de PSG.

Arrastrando al equipo de Enrique al nivel y convirtiendo fríamente desde el punto penal en la segunda mitad, el joven ex Barcelona ha golpeado ciertamente su mejor ritmo en un momento crucial.

Anotando un octavo gol de la Liga de Campeones de la temporada el sábado por la noche y produciendo una actuación de Jugador del Partido bajo las luces más brillantes, Dembele seguramente jugará un papel importante para Francia en la Copa del Mundo de este verano.

Firmando el final de la temporada 2025/26 con un aumento tardío y muy emblemático, el jugador de 29 años también ha registrado 11 contribuciones directas de gol en todas las competiciones desde su regreso del descanso internacional de marzo.