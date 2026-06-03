Palo Alto Networks lidera las ganancias a medida que la inteligencia artificial impulsa la urgencia de ciberseguridad.

Palo Alto superó los resultados del tercer trimestre fiscal de Wall Street a medida que las amenazas de inteligencia artificial impulsan la demanda de herramientas de ciberseguridad sofisticadas. Las acciones subieron hasta un 12% en las operaciones posteriores al cierre, pero luego se recuperaron cerca de la línea plana. Aquí está cómo le fue a la empresa en comparación con las estimaciones de LSEG: – Beneficio por acción: 85 centavos ajustados frente a los 80 centavos esperados – Ingresos: $3.00 mil millones vs. los $2.94 mil millones esperados Los ingresos crecieron un 31% respecto al año anterior, incluidos $388 millones de sus recientes adquisiciones de CyberArk y Chronosphere, dijo la empresa de ciberseguridad. La empresa informó de una pérdida neta de $177 millones, una pérdida de 22 centavos por acción, frente a un ingreso neto de $262 millones, o 37 centavos por acción, hace un año. El superávit se produjo en medio de expectativas más bajas, después de que la empresa diera una guía decepcionante en febrero que no cumplió con las estimaciones de los analistas. Palo Alto emitió una guía para el cuarto trimestre mejor de lo esperado. La empresa espera que los ingresos se sitúen entre $3.35 mil millones y $3.36 mil millones, frente a una estimación de $3.28 mil millones. La guía para todo el año también se elevó, llegando a $11.42 mil millones a $11.43 mil millones. “Los últimos avances en la frontera de la IA han aumentado el nivel de urgencia en torno a la ciberseguridad, y han redefinido la forma de la industria para los próximos años”, dijo el CEO Nikesh Arora en un comunicado.

[Tanto Palo Alto como sus competidores están apostando por más adquisiciones de IA para fortalecer su conjunto de herramientas a medida que la revolución agentic abre paso a ataques más rápidos y veloces. Dentro del último año, la empresa compró CyberArk, la plataforma de seguridad de identidad israelí, por $25 mil millones.]

[Tanto Palo Alto como sus competidores están apostando por más adquisiciones de IA para fortalecer su conjunto de herramientas a medida que la revolución agentic abre paso a ataques más rápidos y veloces. Dentro del último año, la empresa compró CyberArk, la plataforma de seguridad de identidad israelí, por $25 mil millones.]