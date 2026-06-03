Tribunal aprueba implementación de reforma a Ley de Glaciares en Santa Cruz

La reforma del presidente Javier Milei que flexibiliza las restricciones a la actividad minera en áreas cercanas a los glaciares superó un obstáculo judicial el lunes y ahora puede aplicarse en la provincia sureña de Santa Cruz después de que un tribunal anuló una orden judicial que había suspendido su implementación allí.

La Procuraduría General del Tesoro, que representa al Gobierno nacional en materia jurídica, anunció el martes que un tribunal federal de apelaciones de la Patagonia admitió un recurso contra un fallo de primera instancia que bloqueó la llamada Ley de los Glaciares impulsada por el presidente Javier Milei.

Aprobada por el Congreso el 9 de abril, a pesar de la fuerte oposición de grupos de activistas ambientales, la reforma del partido gobernante modificó una ley de 2010 para permitir a las autoridades provinciales redefinir áreas donde puede tener lugar la actividad minera en zonas periglaciares.

El impulso reformista forma parte del impulso de Milei para expandir el sector minero de Argentina. Desde que asumió el cargo en 2023, el líder de La Libertad Avanza ha buscado acelerar la inversión en una industria centrada en las vastas reservas de cobre, oro, litio y uranio del país.

La ley estaba suspendida en la provincia de Santa Cruz desde el 24 de abril, mismo día que entró en vigor a nivel nacional.

Un tribunal inferior concedió una medida cautelar solicitada a través de una demanda colectiva interpuesta por el Concejo Deliberante de El Calafate, localidad ubicada a unos 80 kilómetros del Glaciar Perito Moreno.

La demanda buscaba una declaración de que la ley era inconstitucional. El juez acordó suspender su aplicación mientras revisaba el caso, citando los riesgos potenciales asociados con su implementación.

Tras un recurso de apelación de la Procuraduría General de Hacienda, el tribunal federal de apelaciones anuló el lunes el fallo, argumentando que “no contiene valoración alguna sobre las disposiciones de la ley cuya aplicación decide suspender”.

Aunque el caso de Santa Cruz fue el primer desafío legal para obstruir con éxito la nueva Ley de Glaciares, es una de varias demandas presentadas en tribunales de toda Argentina que buscan detener la legislación.

Una demanda colectiva presentada por la ONG ecologista Greenpeace se encuentra entre las que aún esperan sentencia.

Los defensores del medio ambiente sostienen que la exploración minera en áreas periglaciales podría acelerar los efectos del cambio climático y amenazar el acceso a los recursos hídricos.

Argentina alberga alrededor de 17.000 cuerpos de hielo de más de una hectárea, incluidos glaciares y glaciares de roca, que son masas de hielo cubiertas por rocas y sedimentos.

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– TIMES/AFP